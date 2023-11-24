Наступного року Латвія планує виділити на відбудову Чернігівщини 5 млн євро

Цього року Латвія виділила 5 млн євро на Чернігівську область. Це урядове фінансування, без урахування грошей приватних компаній.

Про це розповів президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Наступного року ми плануємо виділити на відбудову України принаймні 5 млн євро", – зазначив президент Латвії.

Він уточнив, що подальша допомога також буде зосереджена на Чернігівській області. Президент Латвії наголосив, що впевнений - кошти використають належним чином.

Нагадаємо, в Україну з візитом прибув президент Латвії Едгарс Рінкевичс і зустрівся з Володимиром Зеленським.

Президенти обговорили ситуацію на фронті, стале постачання та виробництво снарядів, зброї для Сил оборони, посилення санкцій проти Росії, а також пошуки можливостей для використання заморожених російських активів для відбудови нашої держави.