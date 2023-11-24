За ексголову Держспецзв'язку Щиголя внесли 25 млн грн застави, - ЗМІ

Він має носити електронний браслет і здати паспорти.

За ексочільника Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрія Щиголя внесли заставу і він вийшов з-під варти, повідомляє "РБК-Україна".

На нього поклали процесуальні обов'язки - зокрема, Щиголь має здати всі паспорти і носити електронний браслет.

Нагадаємо, напередодні слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід Щиголю. Його та заступника Віктора Жору підозрюють у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн під час закупівлі засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних.

Того ж дня НАБУ опублікувало листування по справі голови Держспецзв'язку.

Перед цим ВАКС обрав запобіжний захід організатору схеми Роману Ковалю - він перебуватиме під вартою, поки не внесе 50 млн грн застави. Прокуратура просила натомість заставу в розмірі 100 млн грн.