Суд заарештував забудовника, якого підозрюють у пропозиції хабаря Кубракову

Також передбачена можливість внесення застави у розмірі 100 млн грн.

Сьогодні, 24 листопада, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) застосував запобіжний захід до власника приватного товариства-забудовника у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн грн.

Про це повідомляє пресслужаба ВАКС.

Строк дії запобіжного заходу – до 19 січня 2024 року.

У разі внесення застави на підозрюваного покладаються процесуальні обов’язки:

прибувати до детектива, прокурорів, слідчого судді або суду за кожним їхнім викликом та вимогою;

не залишати межі Києва та Бориспільського району Київської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі особами;

здати на зберігання органам ДМС свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили підозри бізнесмену і керівниці держпідприємства у пропозиції хабаря віцепрем'єр-міністру з відновлення України Олександрові Кубракову.

За даними слідства, власник приватного товариства пропонував керівнику Мінгромад нерухомість у зведених новобудовах загальною площею понад 5200 кв. м орієнтовною вартістю понад 170 млн грн. За це Кубраков мав залишити в силі укладені з товариством угоди щодо будівництва житлового комплексу на земельній ділянці Міністерства.