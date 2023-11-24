Головне за ніч та ранок п’ятниці, 24 листопада: 20 відбитих штурмів під Авдіївкою, вибухи в Джанкої, гуманітарна пауза в Газі

Уранці російська армія вдарила по дитячій бібліотеці в Херсоні. Напад відбувся близько шостої ранку.

Поранених немає, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram. "Дитяча бібліотека. Шоста ранку. Пряме влучання снаряда. Варвари знищили херсонську книгозбірню, яка роками радувала наймолодших відвідувачів та їх батьків", – написав він.

У МВС додали, що є й інші пошкодження. В одному з мікрорайонів за різними адресами спалахнуло одразу декілька пожеж: горіли житловий будинок, автомобіль та господарча споруда. Через постійні повторні обстріли рятувальникам доводилось неодноразово повертатись до гасіння, але всі пожежі ліквідували.

Нагадаємо, що за вчора росіяни вбили в області щонайменше трьох людей, ще 11 були поранені.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 64 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 42 авіаційних ударів, здійснив понад 53 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Уночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 3 ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони всі ударні БпЛА знищено.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 20 атак.

На Мар’їнському напрямку українські воїни відбили 14 атак ворога в районах Мар’їнки, Георгіївки та Новомихайлівки.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На Херсонському напрямку наші захисники надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 24 листопада - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби Збройні сили ліквідували ще 1 100 окупантів, 30 танків, 32 бронемашини, 31 артсистему. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 24.11.23 орієнтовно склали близько 322 900.

Про інші втрати противника – в новині.

Волонтер Сергій Стерненко опублікував відео пожежі на території військової частини в районі Джанкою. "У районі Джанкою російська військова частина збила собою дрон", – написав він.

Міноборони ворога, звісно ж, заявило, що цієї ночі російське ППО нібито збило над окупованим Кримом 13 безпілотників та ще 3 дрони – над Волгоградською областю.

Ізраїль і ХАМАС розпочали гуманітарну паузу в бойових діях. А ЦАХАЛ завершив оперативну підготовку згідно з бойовими рубежами паузи, йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю.

Водночас ізраїльський військовий речник Авічай Адрі в посланні арабською мовою до палестинських цивільних у Газі нагадав, що війна ще не закінчилася. “Війна ще не закінчилася. Гуманітарна пауза тимчасова. Північ сектора Гази є небезпечною зоною бойових дій, і рух на північ заборонено. Для вашої безпеки ви повинні залишатися в гуманітарній зоні на півдні”, − заявив він у відео на соцплатформі X.

Докладніше – в новині.

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