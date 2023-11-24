Українська — мова сили, єдності та опору

В медійному просторі не припиняють обговорювати питання державної мови та її застосування в різних сферах суспільного життя. Закривавлені руки російської пропаганди потрапляють до інформаційного поля маніпулятивними заголовками, викривленими коментарями чи упередженими поглядами псевдоекспертів. Головне в цій “картинці світу”, яку пишуть апологети рашизму, інше: нам не можуть вибачити надмірну проукраїнськість, яку ми демонструємо в захисті національних інтересів. На полі бою, на міжнародній арені чи в питаннях ідентичності ми залишаємося вірними державі. Зберегти єдність суспільства, нарощувати свої сили, чинити опір, і боротися - наближати перемогу.

Фото: Олександр Рудоманов

Західні експерти, аналізуючи мовну ситуацію в Україні, наголошують, що під час великої війни відбувся перехід України від двомовності до української одномовності. Зокрема, портал BNN Breaking, який системно висвітлює питання утвердження української мови, зазначає, що в умовах повномасштабного вторгнення українська стала зброєю опору росії. У публікації йдеться, що, намагаючись зміцнити національну ідентичність і протистояти російському впливу, українська інтелектуальна еліта починає використовувати виключно українську мову, навіть у побуті. “Цей свідомий перехід до української мови, незважаючи на суспільну норму двомовності, відображає культурний і політичний вплив війни, що триває… Ця зміна вказує на більш масштабну тенденцію серед українців – навмисне бажання ідентифікувати себе як україномовних”, - стверджує Різван Шах. Так, за словами журналіста, мова стала не просто засобом спілкування, а справжнім символом опору російському впливу та критичним аспектом національної ідентичності українців: “Це мовне протистояння підкреслює культурний і політичний відгомін війни, коли українці все частіше обирають свою національну мову, а не російську. Надання українській мові пріоритету як інтелектуальній еліті, так і простим громадянам означає потужну заяву про національну єдність і непокору проти загарбницької сили”.

В той же час у публікації автор наголошує, що “російська мова залишається важливим каналом для російської пропаганди”.

Провідний європейський телеканал “Euronews” також аналізує роль мови в опорі та використання її в пропагандистських цілях. Зокрема, у публікації розповідається про розслідування Європейської мовної спілки (EBU), яке викриває агресивну русифікацію на тимчасово окупованих територіях. Згідно із свідченнями очевидців, експерти EBU виявили випадки не тільки тортур, примусу чи депортації, а й культурного стирання та військової ідеологічної обробки. “Опитані говорили про невпинну проросійську пропаганду. У звіті встановлено, що москва впливає на молоде покоління через навчальну програму. Шкільні уроки викладаються російською мовою, а історія – з російської точки зору. Українські підручники заборонені”, - йдеться у статті. У розслідуванні зазначається, що 1 вересня 2023 року 1250 шкіл розпочали новий навчальний рік на тимчасово окупованих територіях. При цьому у навчальному процесі використовуються нашвидкуруч написані підручники з історії, зокрема суперечливий новий підручник з історії 20-го та 21-го століть, призначений для учнів 11-го класу”, який пропонує російську пропагандиську позицію щодо Другої світової війни, радянського періоду, а також щодо окупації Криму та східних областей України.

Агнеса Калламар, генеральний секретар неурядової організації “Amnesty International”, заявила, що система освіти на тимчасово окупованих територіях спрямована на те, щоб стерти українську ідентичність дітей. “По суті, підручник – це інструмент пропаганди. Це відмова українських дітей у доступі до власної культури, власної історії”, - сказала вона.

Незважаючи на агресивну політику русифікації, Центр національного спротиву повідомляє, що, окупанти скаржаться на велику кількість охочих навчатись українською мовою. Зокрема, йдеться, що “у школах на ТОТ тимчасово дозволено отримувати уроки української мови, якщо є заява батьків. Навіть попри тиск, який здійснюють на батьків, кількість заяв щодо вивчення української більше, ніж очікували у кремлі”. Натомість, окупаційна влада, добре розуміючи, що рідна мова - невід’ємна лінія оборони, поставила директорам підконтрольних шкіл завдання - провести бесіди з батьками, аби ті відмовились від вивчення їх дитиною української. Для путіна мовне питання є вагомою складовою в цій війні.

Саме тому такою важливою є оборона нашого мовного кордону. Спілкуючись рідною мовою, ми зміцнюємо нашу державність та ведемо особисту боротьбу з російськими окупантами. Пам’ятаємо, що державна мова, яка все ще потребує нашого захисту та підтримки, - ключ до ціннісної українізації.