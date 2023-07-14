Жодних експериментів в частині кінематографу і заміни українського дубляжу іноземних фільмів титруванням бути не може, - Кремінь

Чинним законодавством не заборонена трансляція фільмів у кінотеатрах недержавною мовою у межах до 10%.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

“Жодних експериментів в частині кінематографу і заміни українського дубляжу іноземних фільмів титруванням бути не може! Громадяни України не зобов'язані володіти жодною іншою мовою, крім державної”, - сказав Кремінь.

Він нагадав, що в Києві один з кінотеатрів запрошував на перегляд іноземних фільмів без дубляжу. Втім, ці сеанси не користувалися попитом. Причиною був як недостатній рівень володіння іншими мовами, так і те, що український дубляж є більш цікавим.

“Тому суспільство виступає категорично проти такої ідеї. Тим паче вона йде врозріз з Конституцією України та Рішенням Конституційного Суду України від 14 липня 2021 року про визнання конституційним закону про мову. Двомовність є неконституційною. Єдиною державною є українська”, - наголосив Уповноважений із захисту державної мови.

Він додав, що наступного тижня профільний парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики планує розглянути відповідний законопроєкт, і Уповноважений із захисту державної мови буде наполягати на тому, щоб права громадян на українську мову були захищені.

Кремінь підкреслив, що для вивчення англійської мови потрібно почати із підвищення рівня володіння англійською мовою і самими викладачами, і здобувачами освіти, і тими категоріями громадян, для яких володіння англійською є обов’язковою вимогою.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект №9432 "Про застосування англійської мови в Україні", яким передбачається офіційно закріпити статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в нашій країні.