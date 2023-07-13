П’ята Київська бієнале пройде у шести містах

П’ята Київська бієнале буде міжнародною і пройде одразу в шести містах — Києві, Івано-Франківську, Ужгороді, Відні, Варшаві та Берліні. Про це на Фейсбук повідомили організатори бієнале.

"В умовах нищівної війни Росії проти України перспектива комплексного втілення бієнале у Києві довго виглядала дуже непевно — чи й зовсім нереалістично. Однак п’ята Київська бієнале відбудеться", — йдеться в повідомленні.

Відкриття виставки має відбутись у Києві в жовтні 2023 року, а закриття — в Берліні у 2024 році. До огранізації п’ятої Київської бієнале долучаються наступні інституції:

Центр дослідження візуальної культури (Київ);

tranzit.at (Відень);

tranzit.org (Братислава, Будапешт, Бухарест, Клуж, Ясси, Прага та Відень);

Музеєй сучасного мистецтва у Варшаві;

Музейний кризовий центр (Львів);

проєкт Other Edges;

Довженко-Центр (Київ);

галерея "Асортиментна кімната" (Івано-Франківськ);

резиденція Sorry, No Rooms Available (Ужгород).

Київська бієнале проходить в Києві від 2015 році за організаторства Центру візуальної культури. У 2019 році Київська бієнале стала частиною новоствореного Альянсу східноєвропейських бієнале сучасного мистецтва, до якого також належать Matter of Art у Празі, Biennale Warszawa та OFF-Biennale в Будапешті.