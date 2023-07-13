П’ята Київська бієнале пройде у шести містах

П’ята Київська бієнале буде міжнародною і пройде одразу в шести містах — Києві, Івано-Франківську, Ужгороді, Відні, Варшаві та Берліні. Про це на Фейсбук повідомили організатори бієнале.
"В умовах нищівної війни Росії проти України перспектива комплексного втілення бієнале у Києві довго виглядала дуже непевно — чи й зовсім нереалістично. Однак п’ята Київська бієнале відбудеться", — йдеться в повідомленні.
Відкриття виставки має відбутись у Києві в жовтні 2023 року, а закриття — в Берліні у 2024 році. До огранізації п’ятої Київської бієнале долучаються наступні інституції:
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Центр дослідження візуальної культури (Київ);
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tranzit.at (Відень);
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tranzit.org (Братислава, Будапешт, Бухарест, Клуж, Ясси, Прага та Відень);
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Музеєй сучасного мистецтва у Варшаві;
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Музейний кризовий центр (Львів);
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проєкт Other Edges;
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Довженко-Центр (Київ);
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галерея "Асортиментна кімната" (Івано-Франківськ);
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резиденція Sorry, No Rooms Available (Ужгород).
Київська бієнале проходить в Києві від 2015 році за організаторства Центру візуальної культури. У 2019 році Київська бієнале стала частиною новоствореного Альянсу східноєвропейських бієнале сучасного мистецтва, до якого також належать Matter of Art у Празі, Biennale Warszawa та OFF-Biennale в Будапешті.