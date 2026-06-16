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Кочову Київську бієнале протягом літа можна побачити в Берліні

Проєкт демонструють в просторі KW Institute for Contemporary Art до 13 вересня 2026 року. 

CultHub
Кочову Київську бієнале протягом літа можна побачити в Берліні
Робота Лесі Васильченко на бієнале в Берліні
Фото: Frank Sparling/KW Institute for Contemporary Art

Київська бієнале — це міжнародний проєкт, який від початку повномасштабного вторгнення переміщується в різні місця. Берлінський етап бієнале має назву “Птах, який не може приземлитись” і включає масштабну виставку та живу програму з лекціями, дискусіями та подіями. Виставка розгортається по всій будівлі та досліджує ідеї через сучасне мистецтво, звук і розмови, повідомляється на сайті KW Institute for Contemporary Art.

Як зазначається, виставка зосереджена на концепції “Середнього Сходу — Європи” та на історії конфліктів, колоніалізму й імперіалізму в цьому регіоні. Конфлікти, що повторюються знову і знову, розкривають старі рани від попередніх конфліктів. Ці конфлікти впливають на те, як люди розуміють спільний досвід, мову та уявлення про світ.

Бієнале об'єднує понад 40 митців і учасників з різних країн і різних поколінь. Серед українських художників та художниць тут представлені, зокрема, Леся Васильченко, Олексій Радинський, Анна Звягінцева та інші. 

Їхні роботи формуються особистим досвідом і присвячені темам розлуки, міграції, пам'яті, емоцій і слідів історії, що залишаються в людях і в місцях, де вони живуть.

Жива програма включає перформанси, концерти та сеанси слухання. Звук використовується для дослідження політичних і географічних зв'язків. Багато голосів разом допомагають висловити історію, емоції та здатність відновлюватися після важких переживань.

Кураторкою проєкту стала Софі Крог Крістенсен.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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