Кочову Київську бієнале протягом літа можна побачити в Берліні

Київська бієнале — це міжнародний проєкт, який від початку повномасштабного вторгнення переміщується в різні місця. Берлінський етап бієнале має назву “Птах, який не може приземлитись” і включає масштабну виставку та живу програму з лекціями, дискусіями та подіями. Виставка розгортається по всій будівлі та досліджує ідеї через сучасне мистецтво, звук і розмови, повідомляється на сайті KW Institute for Contemporary Art.

Як зазначається, виставка зосереджена на концепції “Середнього Сходу — Європи” та на історії конфліктів, колоніалізму й імперіалізму в цьому регіоні. Конфлікти, що повторюються знову і знову, розкривають старі рани від попередніх конфліктів. Ці конфлікти впливають на те, як люди розуміють спільний досвід, мову та уявлення про світ.

Бієнале об'єднує понад 40 митців і учасників з різних країн і різних поколінь. Серед українських художників та художниць тут представлені, зокрема, Леся Васильченко, Олексій Радинський, Анна Звягінцева та інші.

Їхні роботи формуються особистим досвідом і присвячені темам розлуки, міграції, пам'яті, емоцій і слідів історії, що залишаються в людях і в місцях, де вони живуть.

Жива програма включає перформанси, концерти та сеанси слухання. Звук використовується для дослідження політичних і географічних зв'язків. Багато голосів разом допомагають висловити історію, емоції та здатність відновлюватися після важких переживань.

Кураторкою проєкту стала Софі Крог Крістенсен.