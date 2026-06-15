Російський обстріл України ракетами і безпілотниками минулої ночі став наймасовішим за червень: 70 ракет різних типів і 611 ударних та імітаційних дронів. Цього разу агресори, серед іншого, цілилися в культурні памʼятки і мистецькі заклади. Постраждали Студія імені Довженка та «Мистецький арсенал» у Києві, Будинок органної і камерної музики в Дніпрі. Та найбільшу хвилю обурення спричинило влучання по Києво-Печерській лаврі. Внаслідок удару «Шахеда» зайнялася пожежа на території храмового комплексу. Горів дах відновленого Успенського собору.

Фото: джерела LB.ua Наслідки влучання на території Лаври

Національний заповідник «Києво-Печерська Лавра» є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Її обстріл – важкий злочин проти світової культурної спадщини. Успенський собор, збудований у 1073–1078 роках, від початку слугував усипальницю київських князів. Він пережив землетрус 1230 року, монгольську навалу, пожежу 1718 року. Під час Другої світової будівлю майже повністю знищили. Собор відбудували у 2000-му.

Ворожий БПЛА влучив у вівтарну частину Стефанівського приділу, після чого полумʼя перекинулося на дах. Вогонь охопив близько 800 кв. м. Повного руйнування споруди вдалося запобігти завдяки швидкій роботі пожежників. Музейники, поліцейські і ченці, коли храм ще горів, врятували звідти стародавні ікони. Близько 9-ої ранку пожежу загасили. На щастя, полумʼя не зачепило сусідню Трапезну – автеничну будівлю з розписами Івана Їжакевича, виконаними на початку ХХ століття.

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Фото: Мінкульт Наслідки атаки РФ по Києво-Печерській лаврі

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: EPA/UPG

Фото: Зоряна Стельмах

Як зазначив намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври єпископ Авраамій на своїй сторінці у Фейсбуці: "У перші години після надзвичайної події ми не мали можливості оперативно оприлюднити офіційне повідомлення. Уся моя увага братії, духовенства, працівників та відповідних служб була зосереджена на невідкладних заходах із захисту святинь та забезпечення їхньої безпеки. Передусім було організовано термінову евакуацію святині і богослужбових предметів, стародавніх ікон, антимінсів та інших святинь, які становлять не лише церковну, але й національну та загальнолюдську цінність.

Фото: facebook/Єпископ Авраамій

Фото: EPA/UPG

Завдяки злагодженим діям братії лаври, усіх причетних, а також самовідданій праці рятувальників і пожежних підрозділів, вдалося мінімізувати загрози для людей та зберегти святині. На цей час триває ліквідація наслідків атаки, здійснюється оцінка завданих пошкоджень та проводиться фіксація всіх обставин події".

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Міноборони Росії у своїй звичній манері вже почало брехати: мовляв, на студії Довженка складали дрони, а на Лавру впала ракета комплексу ППО «Петріот». А втім, Служба безпеки України надала документальні докази, що Києво-Печерську лавру атакував саме БПЛА "Герань-2" – російська версія іранського дрона-камікадзе типу Shahed.

уламки 'Герані', яким росіяни вдарили по Києво-Печерській лаврі

Президент Володимир Зеленський відвідав місце руйнувань у Лаврі та пообіцяв «відповідь» на варварську атаку. Міністерка культури Тетяна Бережна повідомила, що уряд вже працює над залученням засобів для відновлення собору, зокрема, через Фонд культурної спадщини та міжнародних партнерів. А міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі заявив: "Для нас, французів, це було б рівнозначно бомбардуванню Нотр-Даму або базиліки Сен-Дені".

На прохання LB.ua директор заповідника «Києво-Печерська Лавра» Максим Остапенко прокоментував поточний стан справ:

- Я сьогодні дуже часто дякую за роботу ДСНС та поліції, яким вдалося не допустити розповсюдження пожежі. За рахунок цього вогонь не потрапив всередину собору, хоча уже з'явилося декілька отворів, через які всередину заходило полумʼя. Це створило надзвичайно небезпечну ситуацію, бо якби запалав іконостас, його було би дуже складно загасити, якщо взагалі можливо, бо його висота 25 метрів, він розфарбований і знаходиться всередині приміщення. Тож це був величезний виклик, і саме діями ДСНС вдалося уникнути найгірших наслідків.

Всі конструкції були охолоджені, не перегрілися, і не відбулося їхнє обрушення. Це найстрашніше, що могло би статися. Полум'я було дуже сильним, і в значній мірі тут допомогли, як то кажуть, і природа, і Господь Бог, бо прямо з моменту, коли вогонь вийшов на поверхню, почалася надзвичайно сильна злива, яка не зупинялася, поки пожежа вирувала. І злива зупинилася в момент, коли вже стало зрозуміло, що вогонь контрольований. Виглядало як справжнє диво Успенського собору. Я думаю, що багато віруючих людей це сприймають саме таким чином.

Найголовніше, що всередині собору на експозиціях знаходилися великі православні святині, в тому числі рака Святого Стефана, гравюри, ікони, срібні речі з фондів Києво-Печерської лаври, абсолютно унікальні експонати, датовані з XVI по XVIII століття – і їх вдалося евакувати, всі вони зараз у безпеці.

За приблизними оцінками, загальні збитки перевищують 500 млн грн., але ми ще уточнюємо. Це дуже непроста історія, яка потребуватиме підключення багатьох фахівців, котрі мають відродити конструкції та відновити мідний дах, у багатьох місцях позолочений. Загалом, тільки позолоти на Успенському соборі було витрачено близько п'яти з половиною кілограмів - на куполи, і, частково, на покрівлю. Тому попереду дуже складна робота по відновленню краси цього унікального об'єкту, який вже вкотре зазнає руйнування і вкотре має відродития.

Фото: Офіс президента

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Фото: джерела LB.ua Дах собору після того, як пожежу було ліквідовано

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG