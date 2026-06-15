Це одна з наймасованіших атак РФ на українську культуру.

Унаслідок масованої атаки РФ 15 червня пошкоджень зазнали об’єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, пам’ятки національного значення, музеї, культурні інституції та заклади мистецької освіти у Києві, Харкові та Дніпрі.

Про це повідомляє Міністерство культури України.

Зокрема, значних руйнувань зазнала Києво-Печерська лавра – об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та одна з найвизначніших духовних і культурних пам’яток України. Російський безпілотник влучив у вівтарну частину Успенського собору – Стефанівський приділ. Внаслідок атаки пошкоджені екстер’єр та інтер’єр собору, а також прилеглі будівлі комплексу.

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Фото: Зоряна Стельмах Рятувальники ліквідовують пожежі на даху Успенського собору Києво-Печерської Лаври

На території Лаври також постраждали Скарбниця Національного музею історії України, Музей книги і друкарства України, Національна історична бібліотека України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв та фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.

Фото: Мінкульт Наслідки атаки РФ по Києво-Печерській лаврі

"У будівлях пошкоджено вікна та двері. Жертв і постраждалих серед людей немає. Триває оцінка завданих збитків та фіксація наслідків атаки", – додали у міністерстві.

У Києві російські війська атакували Національну кіностудію імені Олександра Довженка. Внаслідок влучання виникла пожежа, пошкоджені костюмний цех та інші будівлі студії. Знищена найбільша і найстаріша костюмна колекція України – близько 100 тисяч костюмів та понад три мільйони одиниць одягу, які використовувалися під час створення українських фільмів і десятиліттями зберігали історію українського кінематографа.

Фото: Мінкультури Кіностудія імені Довженка в Києві постраждала внаслідок російського обстрілу

"Це – друга атака на кіностудію цього місяця. Росіяни прицільно атакують український кінематограф", – зауважили у Мінкульті.

Також постраждало державне підприємство "Укркінохроніка" – одна з найстаріших українських кіностудій документального кіно. Вибуховою хвилею пошкоджені будівлі підприємства, вибиті вікна та завдані матеріальні збитки.

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Фото: Мінкульт

Суттєвих пошкоджень зазнав Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" та Національний палац мистецтв "Україна", де вибиті вікна та пошкоджений фасад.

У Харкові внаслідок влучання безпілотника постраждав Харківський художній музей. Будівля музею, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення, зазнала значних пошкоджень.

Фото: Мінкульт

"Найцінніші музейні предмети працівники музею евакуювали ще на початку повномасштабного вторгнення. Водночас частина колекції залишалася у фондах установи. За попередньою інформацією, внаслідок атаки та пожежі пошкоджено або знищено частину музейних предметів", – додали у міністерстві.

Фото: Мінкульт

Зокрема, пошкоджень могла зазнати значна частина графіки радянського періоду – орієнтовно до тисячі творів із п’яти тисяч, що зберігалися у фондах.

Також від замокання постраждала частина колекції живопису радянського періоду, яка налічує близько двох тисяч одиниць. Точну кількість пошкоджених творів ще встановлюють.

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"Наразі музейники та профільні фахівці вживають невідкладних заходів для порятунку постраждалих музейних предметів, їх консервації та переміщення до безпечного місця зберігання", – уточнили в Мінкульті.

Також у столиці пошкоджень зазнав Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. У навчальному корпусі на вулиці Євгена Коновальця, 18 вибиті всі вікна. Триває оцінка наслідків атаки.

У Дніпрі пошкоджень зазнав Дніпропетровський будинок органної та камерної музики – пам’ятка архітектури національного значення, відома як Брянська (Миколаївська) церква. Внаслідок ударної хвилі пошкоджено віконні та дверні конструкції, внутрішні приміщення засипало уламками скла, постраждало внутрішнє оздоблення концертної зали та глядацькі крісла. Також частково пошкоджено покрівлю куполів, а головний музичний інструмент закладу орган зазнав ушкоджень.

Фото: Дніпропетровська ОВА

"Сьогоднішня атака має всі ознаки цілеспрямованого удару по українській культурі, пам’яті та ідентичності. Під вогнем опинилися Києво-Печерська лавра, Національна кіностудія імені Олександра Довженка, Харківський художній музей, мистецькі та освітні заклади. Росія прагне випалити нашу пам’ять, нашу історію та свідчення того, ким ми є", – зазначила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

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За її словами, це також удар по світовій культурній спадщині та спроба знищити культурні маркери української нації.

"Ми документуємо кожен факт руйнування і працюємо разом із міжнародними партнерами для захисту та відновлення нашої культурної спадщини", – додала Бережна.

У Мінкульті закликали міжнародну спільноту посилити тиск на РФ та долучатися до підтримки Українського фонду культурної спадщини (Ukraine Cultural Heritage Fund) і міжнародних ініціатив із відновлення культурних цінностей.

"Фонд працює над відновленням зруйнованих Росією об’єктів культури. Сьогодні захист української культурної спадщини є водночас захистом світової культурної спадщини"», – підкреслили в міністерстві.