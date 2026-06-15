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​Росіяни пошкодили будівлю Будинку органної музики в Дніпрі, постраждав і сам орган

У місті через атаку росіян загалом вибито понад 1,1 тис вікон і постраждало більше десятка будівель.  

​Росіяни пошкодили будівлю Будинку органної музики в Дніпрі, постраждав і сам орган
Фото: Дніпропетровська ОВА

Через ворожу атаку численних пошкоджень зазнала будівля Будинку органної та камерної музики у Дніпрі та унікальний орган .

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Під час нічної атаки постраждала не тільки будівля Будинку органної та камерної музики, а й сам орган. Інструмент встановили у залі в 1985 році. Його спеціально виготовила німецька компанія Sauer. Понад 2 тисячі труб, десятки регістрів, унікальне звучання, яке десятиліттями збирало повні зали і було добре відоме багатьом поколінням дніпрян", – написав він у Telegram і опублікував фото. 

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Він також зазначив, що через численні пошкодження заклад поки не зможе працювати у звичному режимі та проводити концерти.

"Так виглядає російський терор у реальному житті: пошкоджений орган, зупинена робота концертної зали, ще одна втрата для міста", – наголосив Лукашук.

Мер Дніпра Борис Філатов також повідомив, що орган – єдиний не лише в Дніпрі, а й у чотирьох найближчих областях. Відновити його можуть лише німецькі фахівці.

У місті через атаку росіян загалом вибито понад 1,1 тис вікон. Постраждало більше десятка будівель – зокрема й житлові багатоповерхівки. Суттєво пошкоджена будівля 36-го ліцею. У класах понівечені стелі, двері та стіни.

Також потрощено будівлю фонду TAPS – частини американської міжнародної організації допомоги сім’ям загиблих воїнів, котру заснувала добра подруга Дніпра Бонні Керролл. 

Є руйнування інфраструктури електротранспорту - трамвайну пошкоджено колію.

Постраждалим 64-річним чоловіком наразі опікуються у міській лікарні, додав Філатов.

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