Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ГоловнаКультура
Спецтема
CultHub

Оповідання Андрія Куркова увійде до збірки, яку фонд Букерівської премії випустить для популяризації читання

Збірка буде коштувати всього один фунт стерлінгів. При цьому 12 тис. примірників поширять безкоштовно.

CultHub
Оповідання Андрія Куркова увійде до збірки, яку фонд Букерівської премії випустить для популяризації читання
Обкладинка збірки, покликаної популяризувати читання
Фото: readingagency.org.uk

Збірка оповідань "По всьому світу" (All Around the World) вийде в межах британської програми Quick Reads, яка вже 20 років працює над популяризацією читання серед дорослих, повідомляє The Guardian.

До книжки увійшли тексти лауреатів Букерівської премії Енн Енрайт та Девіда Солоя, а також номінантки на премію Надіфи Мохамед, повідмоляє The Reading Agency. Упорядкував видання лауреат Букерівської премії Родді Дойл.

Письменник Андрій Курков звернув увагу, що його також долучили до авторів збірки. 

За словами куратора Родді Дойла, проєкт має допомогти людям, які рідко читають, зробити перший крок до літератури та знайти в книжках історії, близькі до власного досвіду.

Генеральна директорка The Reading Agency Карен Нейпір наголосила, що багато дорослих хочуть читати більше, однак цьому заважають повсякденна зайнятість, нестача часу та невпевненість у власних читацьких навичках.

"Ми сподіваємося, що ця колекція допоможе виробити звичку читання на все життя, відкриваючи двері до нових історій, перспектив та можливостей", — зазначила вона.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies