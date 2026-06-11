Оповідання Андрія Куркова увійде до збірки, яку фонд Букерівської премії випустить для популяризації читання

Збірка буде коштувати всього один фунт стерлінгів. При цьому 12 тис. примірників поширять безкоштовно.

Збірка оповідань "По всьому світу" (All Around the World) вийде в межах британської програми Quick Reads, яка вже 20 років працює над популяризацією читання серед дорослих, повідомляє The Guardian.

До книжки увійшли тексти лауреатів Букерівської премії Енн Енрайт та Девіда Солоя, а також номінантки на премію Надіфи Мохамед, повідмоляє The Reading Agency. Упорядкував видання лауреат Букерівської премії Родді Дойл.

Письменник Андрій Курков звернув увагу , що його також долучили до авторів збірки.

За словами куратора Родді Дойла, проєкт має допомогти людям, які рідко читають, зробити перший крок до літератури та знайти в книжках історії, близькі до власного досвіду.

Генеральна директорка The Reading Agency Карен Нейпір наголосила, що багато дорослих хочуть читати більше, однак цьому заважають повсякденна зайнятість, нестача часу та невпевненість у власних читацьких навичках.

"Ми сподіваємося, що ця колекція допоможе виробити звичку читання на все життя, відкриваючи двері до нових історій, перспектив та можливостей", — зазначила вона.