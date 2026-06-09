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Івано-Франківський фестиваль VIADUK скасував показ сучасної опери MODRANIHT

Організатори не змогли покрити витрати, необхідні для показу.

Території культури
Івано-Франківський фестиваль VIADUK скасував показ сучасної опери MODRANIHT
Прем’єра ‘Mōdraniht’ у Києві
Фото: Valeriia Landar

Міжнародний театральний фестиваль VIADUK, що пройде 15–21 червня 2026 в Івано-Франківську, скасував показ опери MODRANIHT колективу Opera Aperta, заявлений раніше у програмі. Про це повідомили організатори.

“17 червня показ вистави Mōdraniht. Songs of Winter War від Opera Aperta скасовано через технічні причини. Нам дуже прикро, що ми не зможемо побачити цю прем’єру в межах фестивалю. Водночас для нас надзвичайно цінно, що колектив Opera Aperta погодився стати частиною програми VIADUK і долучитися до нашого мистецького діалогу. Сподіваємося на майбутню зустріч та вже працюємо над тим, щоб вона відбулася,” – йдеться на офіційній сторінці Франківського Драмтеатру.

У відповідь на звернення LB.ua організатори пояснили, що були зацікавлені в показі вистави MODRANIHT, але не змогли його реалізувати: “Франківський драмтеатр та команда фестивалю VIADUK були зацікавлені в показі вистави «MODRANIHT» та протягом тривалого часу працювали над його реалізацією. Ми спільно шукали необхідне технічне забезпечення по всій Україні, залучали партнерську підтримку для покриття значних витрат на гонорар і логістику проєкту.».

Mōdraniht – це третя частина екологічної трилогії Opera Aperta (поряд з Chornobyldorf і GAIA-24), присвяченої катастрофам як результату розгортання тоталітарних ідеологій (вибух Чорнобильської АЕС, обстріл Каховської ГЕС, осушення Аральського моря). Її прем’єра відбулась у травні в Києві на на театральному фестивалі КЇ FEST. У кінці травня й на початку червня оперу показали на фестивалях у Роттердамі (O-Festival) та у Відні (Wiener Festwochen).

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.
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