3 червня Національна бібліотека України імені Вернадського отримала у свій фонд європейські стародруки XVII–XVIII століть зі згадками та описами України. Їх передала компанія Visa, яка придбала книги у приватних колекціонерів для інтерактивної виставки Ukraine WOW, де їх побачили понад 250 тисяч відвідувачів.

Йдеться про книги мандрівника Джозефа Маршалла, філософа Вольтера та дипломата П’єра Шевальє, які зафіксували, якою Україну бачили у світі.

Це двотомне видання 1731 року «Історія Карла XII, короля Швеції» (Histoire de Charles XII roi de Suède), де Вольтер описав події Великої Північної війни на українських землях: союз Мазепи з Карлом XII та Полтавську битву. Вольтер не був в Україні і писав про неї, використовуючи праці Боплана, Лім’єра та Кантеміра, а також через спілкування з емігрантами, насамперед із Григором Орликом, сином гетьмана Пилипа Орлика. Вольтер надавав Україні чітке географічне і політичне означення, не ототожнюючи її з Московією й трактуючи як окрему силу в європейській історії. «Україна завжди мала натхнення бути вільною», – пише Вольтер у першому томі видання.

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Фото: надано організаторами Вольтер, книга «Історія Карла XII, короля Швеції» (Histoire de Charles XII roi de Suède, 1731)

Праця П’єра Шевальє A Discourse of the Original, Countrey, Manners, Government and Religion of the Cossacks, With another of the Precopian Tartars (1663) – унікальне свідчення про Україну епохи Богдана Хмельницького, написане очевидцем і сучасником подій. Вона століттями залишалася головним джерелом для розуміння козацької державності. П’єр Шевальє, французький офіцер, дипломат і радник королівського монетнoго двору, приїхав не як дослідник, а як командир. Існують відомості, що він мав контакти з козаками, яких французький уряд планував завербувати на службу. В часи Хмельниччини Шевальє став секретарем французького посольства у Варшаві. За десять років він зібрав унікальні спостереження про побут, віру, устрій і боротьбу козаків. Важливо, що Шевальє не ототожнює українців із московитами, а розглядає їх як окремий народ зі своєю землею, мовою, політичними амбіціями.

Фото: надано організаторами Книга П’єра Шевальє «A Discourse of the Original, Countrey, Manners, Government and Religion of the Cossacks, With another of the Precopian Tartars» (1663)

Чотиритомник англійського мандрівника Джозефа Маршалла описує його подорож у 1768‒1770 роках. Grand Tour – типова для тодішньої британської еліти освітня мандрівка Європою. З цікавості побачити світ він дістався і до України, а після повернення опублікував книгу Travels through … Russia, the Ukraine and Poland (1772), яка стала цінним джерелом знань про наші землі з європейського погляду. У 1770 році його маршрут пролягав через Стародуб, Чернігів, Київ і Очаків. «Україну застав я як країну неймовірно родючу й дуже добре загосподарену, неподібну до уяви, яку я створив собі про Україну на основі прочитаних книжок», – пише він.

Фото: надано організаторами Книга Джозефа Маршалла

«Ми віримо, що, інвестуючи в культурні ініціативи, допомагаємо розкривати потенціал країни. Передання до бібліотеки праць мандрівника Джозефа Маршалла, філософа Вольтера та дипломата П’єра Шевальє, які ми відшукали в європейських колекціонерів, – це можливість зберегти їх для майбутніх поколінь. Ми неймовірно раді, що тепер ці видання є у колекції стародруків Національної бібліотеки імені Вернадського, де вони стануть предметом дослідження та вивчення для кожного, хто цікавиться історією», – коментує Тетяна Чорна, віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні.

«Для бібліотеки це не просто поповнення фондів – це можливість для кожного глибше зрозуміти власну історію та дослідити, якою Україну бачили Вольтер, П’єр Шевальє і Джозеф Маршалл. Кожне з переданих видань допомагає переосмислити усталені уявлення про Україну, що формувалися протягом століть. Водночас це можливість кожного читача з будь-якої точки світу ближче пізнати нашу історію, адже скоро книги будуть зацифровані та представлені на сайті бібліотеки», — говорить Юрій Ковтанюк, заступник генерального директора з наукової роботи Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Користувачі бібліотеки зможуть ознайомитися з працями у читальному залі відділу стародруків та рідкісних видань, а також побачити їх у вітринах під час екскурсій до відділу.