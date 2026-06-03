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Активісти закликають американських джазменів відмовитись від участі у фестивалі в Москві

Подія запланована на 6-14 червня.

CultHub
Активісти закликають американських джазменів відмовитись від участі у фестивалі в Москві
Американські музиканти планують участь в Московському джазовому фестивалі
Фото: russianartists4war.com

Американські джазові виконавці Аллан Гарріс, Каміль Турман і Тірні Саттон заплановані до виступу наМосковському джазовому фестивалі. Цей захід фінансують “Газпром” та Президентський фонд культурних ініціатив, а очолює його лояльний до Кремля Ігор Бутман. Ці компанії та сам Бутман підпадають під санкції, говориться у відкритому листі, опублікованому представниками міжнародного руху “Arts Against Aggression”.

Активісти звертають увагу на те, що відповідно до законодавства США про санкції, громадянам і резидентам США загалом забороняється здійснювати фінансові операції або надавати професійні послуги (наприклад, послуги з менеджменту або музичних виступів), пов'язані з підсанкційними або афілійованими з державою російськими структурами. Джазовий фестиваль у Москві фінансується підсканційним “Газпромом”. 

Крім того зазначається, що керівник фестивалю, Ігор Бутман, є членом партії “Єдіная Росія”. Він особисто потрапив під санкції України, Латвії та Канади за підтримку російської агресії проти України. 

“На особливу увагу заслуговують Аллан Гарріс і Пет Гарріс. Аллан Гарріс бере участь у Московському джазовому фестивалі протягом кількох років, попри ескалацію російської агресії та розширення санкцій США – спочатку приховуючи свою участь і визнавши її лише після критики в європейській пресі. Крім того, Пет Гарріс, менеджер Аллана, зазначена на вебсайті Ігоря Бутмана як його чинний букінг-агент, тоді як Аллан Гарріс фігурує як клієнт розташованого в Росії JAZZ'T MUSIC AGENCY Бутмана. Санкції США загалом забороняють надання управлінських і професійних послуг особам, що перебувають у Росії, що робить ці тривалі ділові стосунки предметом серйозної правової та етичної стурбованості”, – говориться у зверненні. 

Також активісти нагадують, що участь у зазначеному фестивалі вже створила низку проблем для інших іноземних музикантів, які брали в ньому участь в попередні роки.

“Після виступів на Московському джазовому фестивалі Авішай Коен зазнав скасування концертів на фестивалях у Варшаві, Брюсселі та Зальцбурзі — на знак солідарності з Україною. Річард Бона зіткнувся зі значним осудом і розривом співпраці з Leopolis Jazz Fest. Сам Аллан Гарріс отримував критику в європейській пресі за попередні виступи там”.

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