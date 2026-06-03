На фестивалі в Карлових Варах покажуть документальне кіно про війну в Україні

Документальний фільм української режисерки Юлії Гонтарук To Die to Live (“Залізна сотня”) увійшов до секції Special Screenings міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах.

Фільм документує особистий досвід трьох ветеранів та їхні спроби адаптуватися до цивільного життя після перебування на фронті

To Die to Live фіксує історії трьох молодих українців з позивними Шахта, Танцюрист та Гончар, які у 2014 році без військового досвіду стали на захист України як добровольці. Після двох років, проведених на війні, вони намагалися поступово адаптуватися до цивільного життя, проте в лютому 2022 після початку повномасштабного вторгнення Росії вимушені знову повернутися на фронт.

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“Знятий протягом 12 років, фільм використовує фрагментарну кіномову, щоб передати травму, пережиту його героями, і так допомагає глядачам уявити неможливе: як прийняти, що одні живуть, а інші помирають, і що — перед обличчям власної смерті — найважливішим залишається бажання жити”, — йдеться в синопсисі.

Стрічка створена у копродукції України, Латвії та Словаччини.

Юлія Гонтарук – документалістка та співзасновниця співзасновниця творчого об’єднання BABYLON’13, працює з темою російсько-української війни фактично з самого її початку.

Міжнародний кінофестиваль у Карлових Вараху 2026 році відбудеться 3-11 липня. Це один із найпрестижніших і найстаріших кінофестивалів Центральної та Східної Європи. У 2025 році на кінофестивалі були представлені одразу три українські документальні стрічки: “2000 метрів до Андріївки” Мстислава Чернова, “Стрічка часу” Катерини Горностай та “Дівія” Дмитра Грешка, який змагався в основній конкурсній категорії.