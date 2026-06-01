Конкурс для молодих українських художниць та художників МУХі-2026 оголосив опенкол

Десять переможців візьмуть участь у виставці в Promprylad Art Center в Івано-Франківську.

Дев’ятий конкурс для молодих українських художниць та художників МУХі оголосив про початок опенколу.

До участі запрошують художниць й художників віком від 21 року (верхнього обмеження за віком нема), які нещодавно розпочали професійну художню практику і є громадянами України (місце проживання неважливе); на конкурс потрібно подати від 3 до 5 проєктів.

Відбором учасників та визначенням переможців конкурсу займається міжнародне журі:

Лоренцо Бальбі (Італія) — директор MAMbo – Museum of Modern Art of Bologna, керівник департаменту сучасного та модерного мистецтва Міських музеїв Болоньї та президент AMACI.

Марина Гуц (Україна) — засновниця конкурсу МУХі, кураторка виставок сучасного мистецтва;

Рей Джонс (Велика Британія) — мисткиня та дослідниця, учасниця проєктів Royal College of Art, London Design Festival і Barbican Centre, співзасновниця Tool/Toy Project та членкиня керівного комітету OUTPOST Norwich;

Пол Гейвуд (Велика Британія) — професор Central Saint Martins (University of the Arts London), співголова National Association for Fine Art Education, академік і практик із міжнародним досвідом у сфері мистецької освіти та міждисциплінарної співпраці;

Іса Хо (Тайвань) — мисткиня, що працює з режисованою фотографією та цифровим синтезом;

Ксенія Малих (Україна) — кураторка та мистецтвознавиця, програмна директорка Promprylad Art Center;

Марія Прошковська (Україна) — художниця, лауреатка конкурсу МУХі 2017.

Результати опенколу оголосять 5 липня. Десять відібраних мисткинь та митців візьмуть участь у колективній виставці в Promprylad Art Center, що пройде у вересні 2026 року в Івано-Франківську. Кураторкою виставки буде програмна директорка артцентру Ксенія Малих.

Переможниця або переможець конкурсу отримає грошову премію 70 000 грн, можливість реалізувати власний проєкт із кураторською підтримкою, сертифікат та статуетку, яку виготовить переможниця премії МУХі-2021, художниця Павла Нікітіна. Двоє призерів отримають грошові премії в розмірі 30 000 грн та кураторську підтримку в реалізації власного виставкового проєкту. Церемонія нагородження фіналісток і фіналістів проєкту відбудеться у вересні 2026 року.

Податиcя можна до 21 червня включно за посиланням.