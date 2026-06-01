Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
ГоловнаКультура
Спецтема
Території культури

Конкурс для молодих українських художниць та художників МУХі-2026 оголосив опенкол

Десять переможців візьмуть участь у виставці в Promprylad Art Center в Івано-Франківську.

Території культури
Конкурс для молодих українських художниць та художників МУХі-2026 оголосив опенкол
Фото: МУХі-2026

Дев’ятий конкурс для молодих українських художниць та художників МУХі оголосив про початок опенколу. 

До участі запрошують художниць й художників віком від 21 року (верхнього обмеження за віком нема), які нещодавно розпочали професійну художню практику і є громадянами України (місце проживання неважливе); на конкурс потрібно подати від 3 до 5 проєктів.

Відбором учасників та визначенням переможців конкурсу займається міжнародне журі:

  • Лоренцо Бальбі (Італія) — директор MAMbo – Museum of Modern Art of Bologna, керівник департаменту сучасного та модерного мистецтва Міських музеїв Болоньї та президент AMACI.
  • Марина Гуц (Україна) — засновниця конкурсу МУХі, кураторка виставок сучасного мистецтва;
  • Рей Джонс (Велика Британія) — мисткиня та дослідниця, учасниця проєктів Royal College of Art, London Design Festival і Barbican Centre, співзасновниця Tool/Toy Project та членкиня керівного комітету OUTPOST Norwich;
  • Пол Гейвуд (Велика Британія) — професор Central Saint Martins (University of the Arts London), співголова National Association for Fine Art Education, академік і практик із міжнародним досвідом у сфері мистецької освіти та міждисциплінарної співпраці;
  • Іса Хо (Тайвань) — мисткиня, що працює з режисованою фотографією та цифровим синтезом;
  • Ксенія Малих (Україна) — кураторка та мистецтвознавиця, програмна директорка Promprylad Art Center;
  • Марія Прошковська (Україна) — художниця, лауреатка конкурсу МУХі 2017.

Результати опенколу оголосять 5 липня. Десять відібраних мисткинь та митців візьмуть участь у колективній виставці в Promprylad Art Center, що пройде у вересні 2026 року в Івано-Франківську. Кураторкою виставки буде програмна директорка артцентру Ксенія Малих. 

Переможниця або переможець конкурсу отримає грошову премію 70 000 грн, можливість реалізувати власний проєкт із кураторською підтримкою, сертифікат та статуетку, яку виготовить переможниця премії МУХі-2021, художниця Павла Нікітіна. Двоє призерів отримають грошові премії в розмірі 30 000 грн та кураторську підтримку в реалізації власного виставкового проєкту. Церемонія нагородження фіналісток і фіналістів проєкту відбудеться у вересні 2026 року.

Податиcя можна до 21 червня включно за посиланням.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies