Дрон із 82-мм міною, аеростат і лазерний тренажер для зенітників. Що Міноборони кодифікувало у травні

LB.ua підготував огляд озброєння і техніки, які були кодифіковані міністерством у травні.

Тепер підтверджувати нагальну потребу не вимагатимуть. Виріб може пройти кодифікацію незалежно від планів закупівель. Виробник затверджує технічні умови, реєструє їх без погодження державного замовника та несе повну відповідальність за їхній вміст. За спрощеною системою будуть закуповувати боєприпаси, безпілотники, засоби РЕБ, вибухові речовини.

За інформацією Міноборони, після ухвалення урядом змін до трьох постанов була спрощена процедура кодифікації виробів . Раніше технічна оцінка було безпосередньо пов’язана з підтвердженням потреби від держави. Без цього виріб фактично не проходив кодифікацію і процес закупівлі уповільнювався.

Лазерний тренажер FIM-92 Stinger

Тренажер українського виробництва призначений для підготовки операторів американських ПЗРК FIM-92 Stinger, які перебувають на озброєнні у ЗСУ з перших днів повномасштабного вторжения РФ. За допомогою інфрачервоної голівки самонаведення Stinger захоплює тепловий слід двигуна «Шахеда» і знищує його.

Симулятор ПЗРК Stinger

Під час навчання військові використовують установки для вивчення вузлів і агрегатів, ракет, блоків-охолоджувачів, блоків живлення. Використання тренажерів зводить ці витрати до мінімуму. Тренажер повністю повторює габарити, вагу та алгоритм роботи бойового ПЗРК, дозволяє відпрацьовувати повний цикл дій оператора: виявлення цілі, захоплення, супровід, постріл та ураження.

Для навчання використовуються безпілотні літальні апарати, які імітують БпЛА, крилаті ракети, літаки, гелікоптери. Тренажер фіксує правильність дій оператора: швидкість виявлення цілі, точність наведення, коректність виконання пуску.

Система розгортається 10 хвилин, її можна використовувати у польових умовах за будь-якої погоди.

НРК “Плющ”

Наземний роботизований комплекс "Плющ" — це автономна платформа з висувною 10-метровою щоглою.

Може працювати як вузол зв’язку, використовуватись для розміщення ретрансляторів та систем радіоелектронної боротьби, також виконувати розвідувально-спостережні задачі.

Заявлено, що в режимі засідки може автономно працювати чотири доби. Має вагу 1 000 кг, запас ходу 40 км, розвиває швидкість 12 км/год.

Фото: facebook/Роботизовані Комплекси НРК «Плющ»

Комплекс уже застосовується бойовими підрозділами на передовій. Невдовзі НРК стане доступним для придбання військовими за “Е-бали” на Brave1 Market.

Дрон UB82D з інтегрованою 82-мм міною

Безпілотний авіаційний комплекс призначений для ураження живої сили, неброньованої техніки, а також вогневих засобів противника з повітря.

Комплекс складається з FPV-дрона “UB82D” на 10-дюймовій рамі з інтегрованою 82-мм міною. Засіб об’єднує бойову частину та систему управління. Це дає можливість застосовувати його без додаткового спорядження.

Це вже другий дрон з інтегрованою бойовою частиною, розроблений ТОВ “Українська бронетехніка”. Першим став дрон на базі 60-мм міни, який застосовують на фронті. Натомість “UB82D” має більшу бойову частину, але ту саму логіку застосування.

До складу БпАК входять 250 БпЛА “UB82D”, наземна станція керування, виносна антена, пульт керування, кейс із монітором та ретранслятором, зарядний пристрій.

Комплекс вже доступний для прямого контрактування, а також невдовзі з’явиться на платформах DOT-Chain Defence та Brave1 Market за програмами “єБали”.

Перший аеростат AB12TC

Українська компанія Aerobavovna кодифікувала безпілотний авіаційний комплекс аеростатного типу AB12TC.

Заявлено, що він здатен підіймати і утримувати цільове обладнання (до 5 кг спорядження) на висоті від 100 до 700 метрів із можливістю безперервної роботи до 72 годин у польових умовах.

авіаційний комплекс аеростатного типу AB12TC

Призначений для розміщення ретрансляторів цифрового та аналогового зв’язку, систем керування та передачі відеосигналу для FPV-дронів, НРК та інших безпілотних апаратів. Може застосовуватися і як платформа для ударних безпілотників у режимі очікування. Підтримує системи зв’язку HIMERA B1, SILVUS StreamCaster 4600, L3Harris RF-7800, MPU5, Motorola SRL1000 та “Либідь К-2РТР”.

Підрозділам ЗСУ, ССО та Нацгвардії передали в користування понад 50 цих аеростатних комплексів.

РЕБостійкий дрон-перехоплювач Air Baby

Раніше компанія-виробник Strix Air повідомила про запуск серійного виробництва, оприлюднила характеристики дрона і показала відео перших перехоплень “Шахедів”. У травні дрон-перехоплювач пройшов кодифікацію.

У компанії зазначають, що двочастотне керування перехоплювачем досягли з допомогою системи зв’язку Strix Beta, яка робить дрон стійким до дії засобів РЕБ.

Дрон-перехоплювач Air Baby. 11 березня 2026 року.

Перехоплювачі Air Baby застосовуються у бойових умовах з лютого 2026 року і наразі займають 10-те місце в рейтингу уражень “Армія Бонус+” серед дронів-перехоплювачів.

Дрон використовують 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем “Степові хижаки”, підрозділ “Вовки Да Вінчі”, 17-й Центр спеціальних операцій, підрозділ “Стрікс” ДПСУ та інші.

Крім того, МОУ представило першу керовану авіабомбу “Вирівнювач”

Власна розробка українських інженерів, підтримана грантом Brave1 на ранній стадії.18 травня 2026 року про створення першої української керованої авіабомби повідомив міністр оборони Михайло Федоров, також він оприлюднив відео випробувань. Розробка виробу тривала 17 місяців.

У компанії-розробнику DG Industry повідомили про високу міцність і стійкість до значних перевантажень. Це, за їхніми словами, забезпечує надійну роботу системи, дозволяє пілотам зберігати свободу маневру без додаткових обмежень у пілотуванні.

Українська керована планувальна бомба Вирівнювач

КАБ бойову частину у 250 кг, може уражати укріплення, командні пункти та інші цілі за десятки кілометрів. Міністерство оборони вже закупило першу експериментальну партію. Зараз пілоти відпрацьовують бойові сценарії та розширюють застосування. Незабаром відбудеться перше бойове застосування.

