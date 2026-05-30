Унаслідок російських обстрілів на Сумщині одна людина загинула, ще четверо цивільних поранені. Поліція документує наслідки.
Про це повідомляє поліція Сумщини.
У Краснопільській громаді внаслідок вибуху ворожого безпілотника загинув 59-річний чоловік, також постраждала 48-річна жінка.
У Глухівській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранений 52-річний чоловік. Пошкоджено приватний будинок.
У Хотінській громаді внаслідок ворожої атаки постраждав 65-річний чоловік.
У Ворожбянській громаді внаслідок удару керованою авіаційною бомбою травмовано одну людину. Пошкоджено приватний будинок.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці задокументували наслідки атак, зафіксували руйнування та зібрали докази воєнних злочинів рф.
- Протягом доби росія атакувала об’єкти Групи Нафтогаз у Харківській та Сумській областях. Є пошкодження. На одному з об’єктів на Сумщині ворог завдав повторного удару з інтервалом у кілька годин.