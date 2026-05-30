Росіяни атакували дронами та авіабомбами чотири громади Сумської області.

Унаслідок російських обстрілів на Сумщині одна людина загинула, ще четверо цивільних поранені. Поліція документує наслідки.

Про це повідомляє поліція Сумщини.

У Краснопільській громаді внаслідок вибуху ворожого безпілотника загинув 59-річний чоловік, також постраждала 48-річна жінка.

У Глухівській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранений 52-річний чоловік. Пошкоджено приватний будинок.

У Хотінській громаді внаслідок ворожої атаки постраждав 65-річний чоловік.

У Ворожбянській громаді внаслідок удару керованою авіаційною бомбою травмовано одну людину. Пошкоджено приватний будинок.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці задокументували наслідки атак, зафіксували руйнування та зібрали докази воєнних злочинів рф.