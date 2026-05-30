Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
На Сумщині ворог вбив та поранив п'ятьох цивільних

Росіяни атакували дронами та авіабомбами чотири громади Сумської області.

наслідки російських обстрілів
Фото: Поліція Сумщини

Унаслідок російських обстрілів на Сумщині одна людина загинула, ще четверо цивільних поранені. Поліція документує наслідки.

Про це повідомляє поліція Сумщини.

У Краснопільській громаді внаслідок вибуху ворожого безпілотника загинув 59-річний чоловік, також постраждала 48-річна жінка.

У Глухівській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранений 52-річний чоловік. Пошкоджено приватний будинок.

У Хотінській громаді внаслідок ворожої атаки постраждав 65-річний чоловік.

У Ворожбянській громаді внаслідок удару керованою авіаційною бомбою травмовано одну людину. Пошкоджено приватний будинок.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці задокументували наслідки атак, зафіксували руйнування та зібрали докази воєнних злочинів рф.

