Генштаб: 228 боїв відбулось на фронті від початку доби

На Покровському напрямку найгарячіше - там зафіксовано 44 атаки.

Від початку доби 29 травня на фронті відбулося 228 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, противник здійснив 63 авіаційні удари, скинув 190 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5508 дронів-камікадзе та здійснив 1922 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні противник здійснив 47 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, шість із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман та у бік Тернової.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог чотири рази атакував позиції Сил оборони у бік населених пунктів Ківшарівка, Новоплатонівка та у районі Борівської Андріївки. Два боєзіткнення наразі тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили сім спроб загарбників просунутися у бік Лимана, Дробишевого, Шийківки, Озерного.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили одну спробу загарбників йти вперед у районі населеного пункту Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили дві ворожі атаки в районі населеного пункту Никифорівка та у бік Тихонівки.

Сили оборони відбивали 11 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Розкішного.

На Покровському напрямку ворог здійснив 44 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Вільне, Торецьке, Нове Шахове, Шевченко. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 36 окупантів та 18 поранено; знищено три одиниці автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки ворога, склад ПММ, пункт управління БпЛА. Пошкоджено десять одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки, реактивну систему залпового вогню, чотири артилерійські системи, 66 укриттів особового складу та пункт управління БпЛА противника. Знищено або подавлено 200 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили дві ворожі атаки у районах населених пунктів Зелений Гай та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 27 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Залізничне, Оленокостянтинівка та у бік Нового Запоріжжя, Воздвижівки, Староукраїнки, Цвіткового й Чарівного. Наразі тривають п’ять боєзіткнень.

На Оріхівському напрямку ворог сім разів намагався просунутися у районах населених пунктів Щербаки, Плавні.

На Придніпровському напрямку від початку доби ворог не проводив активних наступальних дій.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.