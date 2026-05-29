МЗС України вітає включення РФ до "списку ганьби" за сексуальне насильство під час війни проти України

Міністерство закордонних справ України вітає рішення ООН вперше включити силові структури та ЗС РФ до "списку ганьби" за систематичне сексуальне насильство під час війни в Україні.

"Це важливий крок на шляху до встановлення істини, відновлення справедливості та забезпечення відповідальності за злочини, вчинені Російською Федерацією в ході її агресії проти України", – ідеться у заяві МЗС України.

"Російська Федерація використовує сексуальне насильство як метод ведення війни, інструмент терору, залякування та знищення людської гідності", – заявили у відомстві.

Реклама

У МЗС зазначили, що тисячі українців, жінки, чоловіки та діти, постраждали від сексуального насильства з боку російських військових та окупаційних структур. Особливе занепокоєння викликають свідчення українських військовополонених та цивільних, які пережили катування та знущання у російському полоні.

У МЗС підкреслили, що включення Росії до переліку порушників у межах двох ключових механізмів ООН щодо дітей у збройних конфліктах та сексуального насильства є черговим підтвердженням системного характеру злочинів Кремля.

Україна закликала міжнародну спільноту перейти від заяв до конкретних дій, зокрема не допускати російських військових, причетних до воєнних злочинів, до миротворчих операцій ООН.

Також у відомстві наголосили, що факти, наведені у доповіді Генсека ООН, стануть основою для подальших міжнародних процесів щодо притягнення РФ та винних осіб до відповідальності.

У МЗС додали, що Україна продовжує вдосконалювати національні механізми допомоги постраждалим від сексуального насильства, пов’язаного з війною, а також співпрацює з міжнародними структурами та правозахисними організаціями.

Окремо Україна висловила вдячність Спецпредставниці Генерального секретаря ООН Прамілі Паттен та її команді за співпрацю й підтримку у документуванні воєнних злочинів РФ.