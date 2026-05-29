МЗС України вітає включення РФ до "списку ганьби" за сексуальне насильство під час війни проти України

Україна продовжує вдосконалювати національні механізми допомоги постраждалим від сексуального насильства, пов’язаного з війною.

Міністерство закордонних справ України вітає рішення ООН вперше включити силові структури та ЗС РФ до "списку ганьби" за систематичне сексуальне насильство під час війни в Україні.

"Це важливий крок на шляху до встановлення істини, відновлення справедливості та забезпечення відповідальності за злочини, вчинені Російською Федерацією в ході її агресії проти України", – ідеться у заяві МЗС України.

"Російська Федерація використовує сексуальне насильство як метод ведення війни, інструмент терору, залякування та знищення людської гідності", – заявили у відомстві.

У МЗС зазначили, що тисячі українців, жінки, чоловіки та діти, постраждали від сексуального насильства з боку російських військових та окупаційних структур. Особливе занепокоєння викликають свідчення українських військовополонених та цивільних, які пережили катування та знущання у російському полоні.

У МЗС підкреслили, що включення Росії до переліку порушників у межах двох ключових механізмів ООН щодо дітей у збройних конфліктах та сексуального насильства є черговим підтвердженням системного характеру злочинів Кремля.

Україна закликала міжнародну спільноту перейти від заяв до конкретних дій, зокрема не допускати російських військових, причетних до воєнних злочинів, до миротворчих операцій ООН.

Також у відомстві наголосили, що факти, наведені у доповіді Генсека ООН, стануть основою для подальших міжнародних процесів щодо притягнення РФ та винних осіб до відповідальності.

У МЗС додали, що Україна продовжує вдосконалювати національні механізми допомоги постраждалим від сексуального насильства, пов’язаного з війною, а також співпрацює з міжнародними структурами та правозахисними організаціями.

Окремо Україна висловила вдячність Спецпредставниці Генерального секретаря ООН Прамілі Паттен та її команді за співпрацю й підтримку у документуванні воєнних злочинів РФ.

