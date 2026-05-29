Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ уразила російську нафтоперекачувальну станцію "Ярославль-3" та газовий термінал у порту "Темрюк»

Горять резервуари із сирою нафтою.

СБУ уразила російську нафтоперекачувальну станцію "Ярославль-3" та газовий термінал у порту "Темрюк»
вибухи у російській Твері
Фото: Exilenova+

Дрони СБУ уразили стратегічну російську НПС "Ярославль-3" та газовий термінал у порту "Темрюк". Загорілися три резервуари із сирою нафтою.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання, фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили стратегічну нафтоперекачувальну станцію з власним резервуарним парком "Ярославль-3" у Ярославській області рф та газовий термінал порту "Темрюк" у Краснодарському краї", – ідеться у повідомленні.

Реклама

НПС "Ярославль-3" є складовою магістральної Балтійської трубопровідної системи (БТС-1) та постачає сировину на розташований поблизу НПЗ "Славнєфть-ЯНОС", а також до експортних терміналів порту Приморськ. 

Після атаки безпілотників СБУ спалахнули три резервуари із сирою нафтою. Площа пожежі – понад 5 тисяч квадратних метрів.

Унаслідок ударів по газовому терміналу порту "Темрюк" зафіксовано пожежу на території ТОВ "Мактрен – Нафта". Палають газовий трубопровід на пірсі причалу та будівлі. 

На цьому об’єкті здійснюється перевалка зрідженого газу з вагонів і танк-контейнерів на спеціалізовані судна-газовози.

"Кожна виведена з ладу НПС, кожен зупинений трубопровід чи НПЗ – це мільйони доларів, які не надійдуть до бюджету кремля та не перетворяться на ракети, дрони й снаряди. Б’ючи по енергетичній інфраструктурі рф, Україна переносить війну туди, звідки вона прийшла, і змушує ворога платити реальну ціну за агресію", – додають в СБУ.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies