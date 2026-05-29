СБУ уразила російську нафтоперекачувальну станцію "Ярославль-3" та газовий термінал у порту "Темрюк»

Дрони СБУ уразили стратегічну російську НПС "Ярославль-3" та газовий термінал у порту "Темрюк". Загорілися три резервуари із сирою нафтою.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання, фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили стратегічну нафтоперекачувальну станцію з власним резервуарним парком "Ярославль-3" у Ярославській області рф та газовий термінал порту "Темрюк" у Краснодарському краї", – ідеться у повідомленні.

НПС "Ярославль-3" є складовою магістральної Балтійської трубопровідної системи (БТС-1) та постачає сировину на розташований поблизу НПЗ "Славнєфть-ЯНОС", а також до експортних терміналів порту Приморськ.

Після атаки безпілотників СБУ спалахнули три резервуари із сирою нафтою. Площа пожежі – понад 5 тисяч квадратних метрів.

Унаслідок ударів по газовому терміналу порту "Темрюк" зафіксовано пожежу на території ТОВ "Мактрен – Нафта". Палають газовий трубопровід на пірсі причалу та будівлі.

На цьому об’єкті здійснюється перевалка зрідженого газу з вагонів і танк-контейнерів на спеціалізовані судна-газовози.

"Кожна виведена з ладу НПС, кожен зупинений трубопровід чи НПЗ – це мільйони доларів, які не надійдуть до бюджету кремля та не перетворяться на ракети, дрони й снаряди. Б’ючи по енергетичній інфраструктурі рф, Україна переносить війну туди, звідки вона прийшла, і змушує ворога платити реальну ціну за агресію", – додають в СБУ.