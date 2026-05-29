Окупанти вдарили з артилерії по Корабельному району Херсона, троє поранених

Російські окупанти атакували Корабельний район Херсона. Відомо про трьох поранених.
Про це інформує Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 13:30 російські окупанти вдарили з артилерії по Корабельному району Херсона. Під ворожий удар потрапила 42-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес", – ідеться у повідомленні.
Після надання меддопомоги постраждалій призначили амбулаторне лікування.
Також до лікарні звернулися ще двоє людей, які постраждали через російський обстріл. 46-річна жінка та 44-річний чоловік отримали вибухові травми, контузії та гостру реакцію на стрес.
Вони також лікуватимуться амбулаторно.
- На Херсонщині за минулу добу через російську агресію 13 людей дістали поранення, у тому числі 1 дитина.