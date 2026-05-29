Окупанти вдарили з артилерії по Корабельному району Херсона, троє поранених

Російські окупанти атакували Корабельний район Херсона. Відомо про трьох поранених.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 13:30 російські окупанти вдарили з артилерії по Корабельному району Херсона. Під ворожий удар потрапила 42-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес", – ідеться у повідомленні.

Після надання меддопомоги постраждалій призначили амбулаторне лікування.

Також до лікарні звернулися ще двоє людей, які постраждали через російський обстріл. 46-річна жінка та 44-річний чоловік отримали вибухові травми, контузії та гостру реакцію на стрес.

Вони також лікуватимуться амбулаторно.