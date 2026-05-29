Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони: Кремль поставив дедлайн армії РФ захопити Степногірськ до кінця червня

Окупанти активізували атаки на кількох напрямках півдня.

Сили оборони: Кремль поставив дедлайн армії РФ захопити Степногірськ до кінця червня
карта бойових дій
Фото: DeepState

Російські війська продовжують спроби прориву на південному заході від Гуляйполя та планують  окупувати Верхню Терсу і Гуляйпільське у Запорізькій області. Також командування РФ поставило завдання 7-й десантно-штурмовій дивізії взяти під контроль Степногірськ до кінця червня.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив речник Сил оборони півдня полковник Владислав Волошин.

За його словами, лише за минулу добу на Гуляйпільському напрямку зафіксували 32 бойові зіткнення із 37 загалом.

Реклама

"Противник продовжує свої спроби прорватися на південний захід від Гуляйполя на ділянці фронту, де розташовані Чарівне, Залізничне, Гуляйпільське. Командування поставило завдання взяти Гуляйпільське до 15-го, потім до 20-го, зараз перенесло терміни до 30-го. І вчора противник навіть намагався туди здійснити штурм із використанням бронетехніки, квадроциклів. Проте все це було безуспішно, наші розмотали ворога ще на підступах до Гуляйпільського", – повідомив Волошин.

Речник додав, що росіяни прагнуть вийти до Верхньої Терси та захопити населений пункт до 31 травня.

За словами Волошина, ситуація на цій ділянці фронту залишається складною. Російська армія активно застосовує авіацію, керовані авіабомби та ударні безпілотники.

"Щодня фіксується 20-25 авіаударів, до сотні КАБів, зростає і кількість застосувань дронів-камікадзе. За минулу добу зафіксовано в нас на півдні 2000 ударів такими дронами і з них майже 600 – це “Молнія” і “Ланцет”, – розповів речник.

Також, за даними розвідки, російське командування посилює Оріхівський напрямок. Туди перекидають 137-й повітряно-десантний полк, 74-й мотострілецький полк та підрозділи спецпризначення.

"Командування ворога поставило завдання 7 десантно-штурмовій дивізії до 30-го червня взяти під контроль Степногірськ", – зазначив Волошин.

Крім того, окупанти нарощують вогневу підтримку і перекидають важкі вогнеметні системи ТОС-1А "Солнцепьок".

На Придніпровському напрямку російські війська також готуються до активізації на островах Білогрудий, Круглик, Нестрига та поблизу Антонівських мостів.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies