Генштаб підтвердив ураження Волгоградського НПЗ та НПС “Ярославль-3”

Також уражено ЗРК “Тор-М2”, склад МТЗ та пункти управління БпЛА противника.

Фото: Exilenova+

28 травня  та в ніч на  29 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів, повідомляє Генштаб ЗСУ. 

Зокрема, уражено Волгоградський нафтопереробний завод (Волгоград, Волгоградська обл., рф). Зафіксовано пожежу на території. Уражено установки первинної переробки нафти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 та АВТ-6, а також установки вторинної переробки нафти. Завод зупинив виробничі процеси.Масштаби завданих пошкоджень уточнюються.

Волгоградський НПЗ входить до структури нафтової компанії “Лукойл” та є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня рф. Потужність переробки становить близько 14 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, авіагас та інші нафтопродукти, зокрема для забезпечення військової логістики та потреб армії рф.

Уражено нафтоперекачувальну станцію “Ярославль-3” (Ярославська обл., рф). Зафіксовано ураження цілі та пожежу на території станції. Підтверджується горіння двох резервуарів з нафтою - 50 000 м3 та 20 000 м3. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються. 

Нафтоперекачувальна станція "Ярославль-3"  є вузловою станцією трубопроводу "Сургут-Полоцьк", по якому нафта з Сибіру та півночі росії йде до балтійських портів Приморськ, Усть-Луга та до Білорусі. Входить до структури російської державної компанії "Транснефть".

Також уражено ворожий зенітний ракетний комплекс “Тор-М2” у районі Бердянського Запорізької області.

Крім того, уражено командно-спостережний пункт противника у районі н.п. Лиман Перший Харківської області, а також пункти управління БпЛА ворога у районах Тьоткіного (Курська обл., рф), Комара на Донеччині та Нестерянки Запорізької області.

Також уражено склад матеріально-технічних засобів противника (Айдар, Луганської обл.).

Окрім того, українські воїни завдали уражень по районах зосередження живої сили противника у районах Новопетрівки та Новогригорівки на Запоріжжі, Родинського Донецької області, Клєвені (Курська обл., рф), Січневого на Дніпропетровщині та Басівки Сумської області.

