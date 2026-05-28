Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
НАБУ і САП проводять обшуки в Верховному Суді і в його ексголови
НАБУ і САП проводять обшуки в Верховному Суді і в його ексголови
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
ГоловнаСуспільствоВійна

Оборонці уразили Туапсинський НПЗ та інші цілі ворога в Росії і на окупованих територіях

Розміри завданих збитків уточнюють. 

Оборонці уразили Туапсинський НПЗ та інші цілі ворога в Росії і на окупованих територіях
Пожежа на Туапсинському НПЗ, ілюстративне фото
Фото: Telegram / monitor

Сили оборони уразили НПЗ “Туапсинский”, програмно-апаратний комплекс засобів автоматизації розвідки Військово-повітряних сил Росії, об'єкти ППО та командні пункти противника.

Як розповіли у Генштабі, в ніч на 27 травня 2026 року українські військовослужбовці уразили нафтопереробний завод «Туапсинский», що знаходиться у Краснодарському краї Росії. Там зафіксовано пожежу та задимлення на території підприємства. Масштаби завданих збитків уточнюють. 

НПЗ “Туапсинский” в є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня РФ. Потужність переробки становить близько 12 млн тон нафти на рік. Підприємство виробляє пальне, зокрема для забезпечення збройних сил агресорки. 

Реклама

Підрозділи Повітряних Сил ЗСУ ракетами повітряного базування Storm Shadow уразили програмно-апаратні комплекси засобів автоматизації розвідки Військово-повітряних сил РФ у районах Воронежа, Таганрога та Севастополя.

Також поцілили у командні пункти підрозділів окупантів у районах населених пунктів Цвітні Піски та Сорокине Луганської області. Крім цього, уражено склад матеріально-технічних засобів у Сорокиному на Луганщині та виробництво БпЛА у районі Азовського Запорізької області.

Уражено також радіолокаційну станцію «Небо-СВ» у районі Кам’янки та командно-штабну машину зі складу комплексу «Бук-М2» окупантів поблизу Кадіївки Луганської області.

Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для послаблення військово-економічного потенціалу російських окупантів та примушення рф до припинення збройної агресії проти України, кажуть у Генштабі. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies