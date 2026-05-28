Оборонці уразили Туапсинський НПЗ та інші цілі ворога в Росії і на окупованих територіях

Сили оборони уразили НПЗ “Туапсинский”, програмно-апаратний комплекс засобів автоматизації розвідки Військово-повітряних сил Росії, об'єкти ППО та командні пункти противника.

Як розповіли у Генштабі, в ніч на 27 травня 2026 року українські військовослужбовці уразили нафтопереробний завод «Туапсинский», що знаходиться у Краснодарському краї Росії. Там зафіксовано пожежу та задимлення на території підприємства. Масштаби завданих збитків уточнюють.

НПЗ “Туапсинский” в є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня РФ. Потужність переробки становить близько 12 млн тон нафти на рік. Підприємство виробляє пальне, зокрема для забезпечення збройних сил агресорки.

Підрозділи Повітряних Сил ЗСУ ракетами повітряного базування Storm Shadow уразили програмно-апаратні комплекси засобів автоматизації розвідки Військово-повітряних сил РФ у районах Воронежа, Таганрога та Севастополя.

Також поцілили у командні пункти підрозділів окупантів у районах населених пунктів Цвітні Піски та Сорокине Луганської області. Крім цього, уражено склад матеріально-технічних засобів у Сорокиному на Луганщині та виробництво БпЛА у районі Азовського Запорізької області.

Уражено також радіолокаційну станцію «Небо-СВ» у районі Кам’янки та командно-штабну машину зі складу комплексу «Бук-М2» окупантів поблизу Кадіївки Луганської області.

Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для послаблення військово-економічного потенціалу російських окупантів та примушення рф до припинення збройної агресії проти України, кажуть у Генштабі.