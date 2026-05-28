ООН прогнозує, що у найближчі 5 років температурні рекорди зростатимуть

Прогнозують зокрема небезпечне перегрівання Арктики та серйозну посуху в Амазонії, яка може спричинити масштабні лісові пожежі.

У найближчі п’ять років Земля з великою ймовірністю знову перевищуватиме міжнародний кліматичний поріг, визначений як безпечний. Також прогнозують нові рекорди найспекотніших років в історії.

Як пише АР, про це йдеться у нових кліматичних прогнозах Організації Об’єднаних Націй.

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) також прогнозує небезпечне перегрівання Арктики: потепління майже на 1,66°C до 2030 року, та серйозну посуху в Амазонії, яка може спричинити масштабні лісові пожежі.

Згідно з прогнозами кліматичної агенції ООН та Метеорологічного бюро Великої Британії, існує 75% ймовірності, що середня глобальна температура у 2026–2030 роках перевищить рівень у 1,5°C порівняно з доіндустріальною епохою. Саме цю межу було закріплено Паризькою кліматичною угодою 2015 року як допустимий рівень потепління.

У подальшому науковому звіті ООН пояснювалося, що перевищення позначки у 1,5°C означатиме зростання смертності, небезпеки для людей та втрату видів. Навіть кілька десятих градуса мають критичне значення для таких екосистем, як коралові рифи чи льодовики, які не витримують додаткового навантаження.

Існує 91% ймовірності, що хоча б один із наступних п’яти років перевищить межу у 1,5°C, а також 86% ймовірності, що один із цих років поб’є рекорд найспекотнішого року, встановлений у 2024-му. Організація прогнозує, що кожен рік до 2030-го буде теплішим на 1,3–1,9°C порівняно з кінцем XIX століття.

Майже всі короткострокові прогнози передбачають формування потужного Ель-Ніньйо – природного потепління частини Тихого океану, яке змінює погоду у світі та підвищує глобальну температуру. За прогнозом, це явище може тривати до 2028 року. Тому, на думку експертів, саме 2027 рік, імовірно, поб’є температурний рекорд 2024-го.

Якщо ж середня температура за наступні п’ять років перевищить 1,5°C, це означатиме, що Земля нагріється приблизно на чверть градуса за десятиліття, тобто швидше, ніж раніше. До цього темпи потепління становили близько 0,2°C за десятиліття.

Прогнози, побудовані на основі приблизно 200 комп’ютерних симуляцій із використанням 13 різних кліматичних моделей, показують, що Арктика нагріватиметься у 3,5 раза швидше за решту планети. Причина – зменшення площі льоду та снігу, які раніше відбивали сонячне випромінювання назад у космос. У 2020–2025 роках арктичні зими були в середньому теплішими на 1,2°C порівняно з періодом 1991–2020 років. За прогнозом, наступні п’ять зим будуть уже на 2,8°C теплішими за недавню норму. Також прогнозується подальше скорочення площі літнього морського льоду в Арктиці.

У звіті зазначається, що басейн Амазонки очікують ще вищі температури та незвично сухі умови. Це може мати катастрофічні наслідки як для місцевого населення, так і для всієї планети. Люди залежать від Амазонки як джерела води, а спека й посуха збільшують ризик лісових пожеж. У результаті Амазонія, яка зараз поглинає вуглекислий газ із атмосфери, може сама перетворитися на джерело погіршення кліматичної кризи.

Водночас у регіоні Сахель в Африці, який останніми роками потерпає від посухи, очікується більше опадів, що може призвести до повеней.