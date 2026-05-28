Ворог вдарив по будинку та інфраструктурі на півдні Одеської області

Південь Одеської області вночі 28 травня зазнав атаки. Внаслідок ударів безпілотників пошкоджено приватний будинок і об'єкт інфраструктури.
Інформація про поранених не надходила, розповіли в ОВА. Інші деталі невідомі.
"Вночі ворог атакував ударними безпілотниками південь Одещини. Зафіксовано влучання БпЛА у приватний житловий будинок та обʼєкт інфрастуктури. У прилеглих будинках пошкоджено скління", – йдеться в повідомленні.
- Внаслідок атаки в ніч на четвер постраждала і Полтавська область. Там впали уламки дрона, потерпілих немає.