Росія дозволила провідним банкам закуповувати за свої гроші ППО і РЕБ, щоб рятуватися від українських дронів

У Росії дозволили Центральному банку РФ та іншим фінансовим установам самостійно збивати безпілотники.

Це рішення ухвалили на тлі того, як Україна активізувала свої удари вглиб російської території, передає Finacial Times.

Згідно з новим законодавством, Центробанк РФ, найбільший держбанк «Сбербанк» та Російське об'єднання інкасації («Росинкас») отримали право закуповувати РЕБ та інші системи протиповітряної оборони. Крім того, працівникам цих установ дозволять носити зброю.

Жодних коштів із державного бюджету на це не виділятимуть. Банки мають купувати ППО та РЕБ лише за власні гроші.

Серед комерційних банків до списку потрапив лише «Сбербанк». Як відомо, фінустанова працює на тимчасово окупованих Росією українських територіях.

Цей крок оголив серйозні прогалини в системі внутрішньої безпеки Росії після чотирьох років війни. Наприклад, великі російські компанії вже давно змушені купувати системи захисту від дронів власним коштом, на що регулярно скаржаться через високу вартість (особливо у прикордонних регіонах). Але це не вирішує проблему із захистом – фірми скаржаться, що не можуть навіть купити потрібне обладнання і є брак спеціалістів, які вміють ним керувати.