Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія дозволила провідним банкам закуповувати за свої гроші ППО і РЕБ, щоб рятуватися від українських дронів

Бізнес теж змушений купувати обладнання, але скаржиться на його нестачу і брак фахівців, які можуть ним управляти.

Росія дозволила провідним банкам закуповувати за свої гроші ППО і РЕБ, щоб рятуватися від українських дронів
"Сбербанк"
Фото: Сергей Нужненко

У Росії дозволили Центральному банку РФ та іншим фінансовим установам самостійно збивати безпілотники. 

Це рішення ухвалили на тлі того, як Україна активізувала свої удари вглиб російської території, передає Finacial Times.

Згідно з новим законодавством, Центробанк РФ, найбільший держбанк «Сбербанк» та Російське об'єднання інкасації («Росинкас») отримали право закуповувати РЕБ та інші системи протиповітряної оборони. Крім того, працівникам цих установ дозволять носити зброю.

Жодних коштів із державного бюджету на це не виділятимуть. Банки мають купувати ППО та РЕБ лише за власні гроші.

Серед комерційних банків до списку потрапив лише «Сбербанк». Як відомо, фінустанова працює на тимчасово окупованих Росією українських територіях.

Цей крок оголив серйозні прогалини в системі внутрішньої безпеки Росії після чотирьох років війни. Наприклад, великі російські компанії вже давно змушені купувати системи захисту від дронів власним коштом, на що регулярно скаржаться через високу вартість (особливо у прикордонних регіонах). Але це не вирішує проблему із захистом – фірми скаржаться, що не можуть навіть купити потрібне обладнання і є брак спеціалістів, які вміють ним керувати.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies