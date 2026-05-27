Україну відвідали представники Конгресу США

За словами Зеленського, важливо, що американські представники бачать на власні очі, які є загрози в Україні.

В Україні з візитом були представники Конгресу Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Це важливо, що Америка Україну підтримує і американські представники тут, в Україні, бувають, вони бачать на власні очі, що відбувається, які є загрози. Тим більше після того, як росіяни завдали особливо жорстокого масованого удару в ніч на неділю", - зазначив Зеленський.

Також президент розповів про спеціальний лист, який він направив Трампу і Конгресу.

"Це буває рідко, що лідери іншої держави звертаються так, листом, одночасно до Президента й Конгресу Сполучених Штатів Америки. Але ситуація зараз така: треба діяти, діяти оперативно, діяти результативно", - заявив Зеленський.

Президент додав, що чим швидше буде більше захисту від балістики, тим швидше можна буде зробити так, щоб дипломатія спрацювала.