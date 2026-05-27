Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
ГоловнаСуспільствоВійна

Україну відвідали представники Конгресу США

За словами Зеленського, важливо, що американські представники бачать на власні очі, які є загрози в Україні.

Україну відвідали представники Конгресу США
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

В Україні з візитом були представники Конгресу Сполучених Штатів Америки. 

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Це важливо, що Америка Україну підтримує і американські представники тут, в Україні, бувають, вони бачать на власні очі, що відбувається, які є загрози. Тим більше після того, як росіяни завдали особливо жорстокого масованого удару в ніч на неділю", - зазначив Зеленський.

Також президент розповів про спеціальний лист, який він направив Трампу і Конгресу. 

"Це буває рідко, що лідери іншої держави звертаються так, листом, одночасно до Президента й Конгресу Сполучених Штатів Америки. Але ситуація зараз така: треба діяти, діяти оперативно, діяти результативно", - заявив Зеленський.

Президент додав, що чим швидше буде більше захисту від балістики, тим швидше можна буде зробити так, щоб дипломатія спрацювала. 

  • Президент Володимир Зеленський надіслав президенту США Дональду Трампу і Конгресу термінового листа з повідомленням про критичну нестачу засобів ППО.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies