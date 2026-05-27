США спростували заяву Ірану про проєкт мирної угоди щодо Ормузької протоки

США заперечили заяву державного телебачення Ірану про розробку проєкту тимчасової мирної угоди.

У повідомленні іранських ЗМІ йшлося про те, що після набрання чинності цим документом морський рух через стратегічно важливу Ормузьку протоку може повернутися до норми протягом місяця, передає Bloomberg.

У Білому домі назвали оприлюднений іранською стороною меморандум вигадкою.

Реклама

На тлі новин з Ірану світові ціни на нафту спочатку впали: марка Brent подешевшала майже на 4%, опустившись нижче 96 доларів за барель. Загалом за тиждень ціни знизилися на понад 7% через оптимізм трейдерів щодо можливого досягнення домовленостей.

Іранські медіа заявляли, що проєкт угоди передбачав, що США знімають морську блокаду з іранських портів і американський флот залишає води навколо Ірану. При цьому Іран та Оман створюють механізм для спільного контролю за судноплавством у протоці (керування рухом суден, інспекція та стягнення зборів залишаються на розсуд Ірану у співпраці з Оманом).

Тегеран наголосив, що не брав зобов'язань відкрити беззастережно протоку.

Влада Оману останніми тижнями не коментувала заяви Ірану про ведення таких переговорів. США, зі свого боку, наполягають, що суднам має бути забезпечено повністю вільний прохід.

Наразі Вашингтон і Тегеран мають узгодити обсяг та швидкість розморожування фінансових активів Ірану. Тегеран вимагає розморозити 12 мільярдів доларів одразу після підписання меморандуму. Проти цього виступають деякі американські політики, зокрема, сенатор Ліндсі Грем, які тиснуть на Трампа з вимогою повернутися до бомбардувань Ірану.