Німеччина, Польща та Нідерланди викликали російських послів на тлі атаки по Києву

Міністерства закордонних справ Німеччини, Польщі та Нідерландів на тлі погроз з боку Москви новими повітряними ударами по Києву викликали російських послів.

Про це пише Суспільне.

У німецькому МЗС наголосили, що удари по лікарнях, школах і офісах німецьких медіа у Києві, а також заклик до диппредставництва ФРН виїхати з української столиці, "подвоює" ескалацію з боку РФ.

"Сьогодні ми чітко дали зрозуміти Росії: ми не піддамося погрозам і надалі будемо рішуче підтримувати Україну", – йдеться у заяві, опублікованій у соцмережі Х.

В диппредставництві РФ у Берліні заявили, що Нечаєв під час візиту до МЗС ФРН "категорично заперечив претензії" щодо ударів російських військ по цивільній інфраструктурі України.

Міністр закордонних справ Королівства Нідерландів Том Берендсен заявив, що масовані російські атаки на цивільні об'єкти та погрози Києву лише посилюють рішучість підтримувати Україну та тиск на Кремль, там також викликали російського посла.