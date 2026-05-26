США та Вірменія підписали хартію про всеосяжне стратегічне партнерство

Держсекретар США Марко Рубіо відвідав Єреван. Під час він підписав з вірменським колегою Араратом Мірзояном хартію про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами.
Про це повідомив Держсекретар США Рубіо в соцмережі Х, передає Радіо Свобода.
Йдеться також про підписання рамкових угод про критично важливі мінерали та рідкісноземельні метали та про співпрацю при створенні так званого «Маршруту Трампа в ім’я міжнародного миру та процвітання». Це транзитний коридор з Нахічевської автономної області Азербайджану через територію Вірменії до основної території Азербайджану.
Повідомляється, що Рубіо зупинився в єреванському аеропорту приблизно на годину по дорозі з Індії.
- Вашингтон і Єреван також посилюють співпрацю в галузі оборони, а Вірменія отримала партію американських безпілотників на суму 11 мільйонів доларів.
- Країни також підписали угоду про співпрацю в галузі цивільної ядерної енергетики, яка передбачає потенційні інвестиції в розмірі до 9 мільярдів доларів. Це має послабити залежність Вірменії від Росії.