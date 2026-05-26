США та Вірменія підписали хартію про всеосяжне стратегічне партнерство

Держсекретар США Марко Рубіо відвідав Єреван. Під час він підписав з вірменським колегою Араратом Мірзояном хартію про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами.

Про це повідомив Держсекретар США Рубіо в соцмережі Х, передає Радіо Свобода.

Йдеться також про підписання рамкових угод про критично важливі мінерали та рідкісноземельні метали та про співпрацю при створенні так званого «Маршруту Трампа в ім’я міжнародного миру та процвітання». Це транзитний коридор з Нахічевської автономної області Азербайджану через територію Вірменії до основної території Азербайджану.

Повідомляється, що Рубіо зупинився в єреванському аеропорту приблизно на годину по дорозі з Індії.