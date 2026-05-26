ЄС продовжив санкції за порушення прав людини в Росії до травня 2027 року

Рада Євросоюзу ухвалила рішення на рік продовжити дію санкцій проти осіб, відповідальних за порушення прав людини, репресії проти громадянського суспільства й опозиції, а також за підрив демократії та верховенства права в Росії.

Про це ідеться на сайті Ради ЄС.

Санкції діятимуть до 28 травня 2027 року.

Наразі під дію цих обмежувальних заходів ЄС підпадають 72 фізичні особи та одна організація.

Санкційний режим передбачає такі обмеження:

заморожування активів: усі кошти та майно підсанкційних осіб та організацій на території ЄС блокуються. Громадянам та компаніям з ЄС заборонено надавати їм будь-які фінансові ресурси;

заборона на в'їзд: фізичним особам зі списку закрили в'їзд до Євросоюзу або транзит через його територію;

торговельні обмеження. Зокрема, заборонено експортувати до Росії обладнання, яке Кремль може використовувати для внутрішніх репресій, а також для моніторингу чи перехоплення телекомунікацій.

