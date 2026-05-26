СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
ГоловнаСвіт

ЄС продовжив санкції за порушення прав людини в Росії до травня 2027 року

Наразі під дію обмежувальних заходів підпадають 72 фізичні особи та одна організація.

ЄС продовжив санкції за порушення прав людини в Росії до травня 2027 року
санкції проти Росії
Фото: rada.gov.ua

Рада Євросоюзу ухвалила рішення на рік продовжити дію санкцій проти осіб, відповідальних за порушення прав людини, репресії проти громадянського суспільства й опозиції, а також за підрив демократії та верховенства права в Росії. 

Про це ідеться на сайті Ради ЄС.

Санкції діятимуть до 28 травня 2027 року.

Наразі під дію цих обмежувальних заходів ЄС підпадають 72 фізичні особи та одна організація.

Санкційний режим передбачає такі обмеження:

  • заморожування активів: усі кошти та майно підсанкційних осіб та організацій на території ЄС блокуються. Громадянам та компаніям з ЄС заборонено надавати їм будь-які фінансові ресурси;
  • заборона на в'їзд: фізичним особам зі списку закрили в'їзд до Євросоюзу або транзит через його територію;
  • торговельні обмеження. Зокрема, заборонено експортувати до Росії обладнання, яке Кремль може використовувати для внутрішніх репресій, а також для моніторингу чи перехоплення телекомунікацій.

До речі, ЄС готує нові санкції проти РФ через викрадення українських дітей.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies