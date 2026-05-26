Spiegel: США хочуть радикально зменшити свій військовий внесок у НАТО

США мають намір суттєво скоротити кількість зброї та військових, які він надає для потреб НАТО.

Про такі плани представник очільника Пентагону Піта Гегсета поінформував високопосадовців країн-членів НАТО, передає «Європейська правда» з посиланням на Spiegel.

Штати вже тривалий час наполягають на перерозподілі оборонних витрат, адже раніше вони забезпечували близько половини всіх військових потужностей блоку. Радник глави Пентагону Александр Велез-Грін представив політичним директорам країн НАТО конкретні цифри, які виявилися значно радикальнішими, ніж очікувала Європа.

Зокрема, американська сторона планує такі кроки:

скоротити на третину надання винищувачів;

виділити значно менше стратегічних бомбардувальників та есмінців;

повністю припинити надання підводних човнів для потреб Альянсу;

зменшити кількість розвідувальних безпілотників та літаків-заправників.

Водночас Вашингтон готовий зберегти ядерне стримування в Європі. Проте звичайну оборону континенту, а також розвідку за допомогою дронів європейські союзники тепер мають здебільшого забезпечувати самостійно.

Штати очікують від європейців на конкретні кроки до початку червня, коли має пройти так званай конференція з питань формування сил. Вашингтон планує також представити свої пропозиції на саміті НАТО в Анкарі в липні.