Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
ГоловнаСвіт

Британія за досвідом України планує транформувати власний флот

Країна переходить до створення так званого «гібридного флоту».

Британія за досвідом України планує транформувати власний флот
HMS Prince of Wales, ілюстративне фото
Фото: Royal Navy

Велика Британія за досвідом України розпочинає глобальну модернізацію Військово-морського флоту, остаточно обравши концепцію з морськими дронами.

Як пише Naval News, про це сказав начальник штабу ВМС Британії генерал Гвін Дженкінс. Він попередив, що традиційна модель побудови сил більше не здатна забезпечити можливості, необхідні для протидії російським надводним і підводним силам.

За його словами, країна переходить до створення нових військово-морських сил за новою концепцією, так званого «гібридного флоту». Він передбачає поєднання пілотованих, безекіпажних і дедалі більш автономних кораблів, підводних човнів та літальних апаратів, які діятимуть як єдина інтегрована система. 

Реклама

Генерал заявив, що перехід до «гібридного флоту», натхненний і частково сформований успіхами України в Чорному морі. Він означає відхід від мислення, орієнтованого на дедалі більші й дорожчі платформи.

Нова концепція передбачає розподіл ключових функцій: виявлення, ухвалення рішень, ураження та зв’язок між великою кількістю взаємопов’язаних платформ, що має підвищити живучість, гнучкість і бойову масу флоту при тих самих або менших витратах.

Флот планує будувати цю модель навколо трьох основних напрямів: захист стратегічних підводних сил і інфраструктури в рамках Atlantic Bastion, розвиток інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони в рамках Atlantic Shield і проєкцію сили з моря в рамках Atlantic Strike. За словами генерала, тестування концепції у військових іграх показало суттєве зростання бойових можливостей, зокрема збільшення ракетного потенціалу та покращення оперативної гнучкості.

Першим практичним застосуванням стане розгортання гібридних елементів в операціях у Ормузькій протоці, де планується використання автономних систем розмінування та безекіпажних надводних апаратів у межах проєкту Beehive.

За словами генерала, що дрони та автономні технології вже стали визначальним фактором сучасної війни, тому відкладати трансформацію неможливо.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies