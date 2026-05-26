Британія за досвідом України планує транформувати власний флот

Велика Британія за досвідом України розпочинає глобальну модернізацію Військово-морського флоту, остаточно обравши концепцію з морськими дронами.

Як пише Naval News, про це сказав начальник штабу ВМС Британії генерал Гвін Дженкінс. Він попередив, що традиційна модель побудови сил більше не здатна забезпечити можливості, необхідні для протидії російським надводним і підводним силам.

За його словами, країна переходить до створення нових військово-морських сил за новою концепцією, так званого «гібридного флоту». Він передбачає поєднання пілотованих, безекіпажних і дедалі більш автономних кораблів, підводних човнів та літальних апаратів, які діятимуть як єдина інтегрована система.

Генерал заявив, що перехід до «гібридного флоту», натхненний і частково сформований успіхами України в Чорному морі. Він означає відхід від мислення, орієнтованого на дедалі більші й дорожчі платформи.

Нова концепція передбачає розподіл ключових функцій: виявлення, ухвалення рішень, ураження та зв’язок між великою кількістю взаємопов’язаних платформ, що має підвищити живучість, гнучкість і бойову масу флоту при тих самих або менших витратах.

Флот планує будувати цю модель навколо трьох основних напрямів: захист стратегічних підводних сил і інфраструктури в рамках Atlantic Bastion, розвиток інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони в рамках Atlantic Shield і проєкцію сили з моря в рамках Atlantic Strike. За словами генерала, тестування концепції у військових іграх показало суттєве зростання бойових можливостей, зокрема збільшення ракетного потенціалу та покращення оперативної гнучкості.

Першим практичним застосуванням стане розгортання гібридних елементів в операціях у Ормузькій протоці, де планується використання автономних систем розмінування та безекіпажних надводних апаратів у межах проєкту Beehive.

За словами генерала, що дрони та автономні технології вже стали визначальним фактором сучасної війни, тому відкладати трансформацію неможливо.