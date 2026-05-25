Літаку з міністром оборони Великобританії на борту заглушили сигнал поблизу російського кордону

Вважається, що за цим стоїть Росія.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі
Фото: EPA/UPG

Літаку Королівських ВПС, на борту якого перебував міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, під час польоту поблизу кордону з Росією цього тижня заглушили сигнал.

Про це пише ВВС

Інцидент стався у четвер, коли Гілі повертався після візиту до британських військових в Естонії.

Вважається, що за цим стоїть Росія. Через втручання пілотам довелося використовувати альтернативну навігаційну систему, оскільки GPS літака був виведений з ладу.

Наразі невідомо, чи був Гілі цілеспрямованою мішенню, однак маршрут польоту був доступний на сайтах відстеження авіаруху.Міністерство оборони Великої Британії поки ніяк це не прокоментувало.

Під час візиту до Естонії Гілі зустрівся з британськими військовослужбовцями, які брали участь у навчаннях НАТО поблизу російського кордону.

Минулого місяця російський винищувач Су-35 наблизився до розвідувального літака Rivet Joint настільки близько, що спрацювали аварійні системи літака та вимкнувся автопілот.

Також літак Су-27 здійснив шість прольотів перед британським літаком, наближаючись до нього на відстань лише шести метрів від носової частини.

У 2024 році літаку Королівських ВПС, на борту якого перебував тодішній міністр оборони Грант Шаппс, також заглушили GPS-сигнал під час польоту поблизу російської території.

