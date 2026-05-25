Американські техногіганти зустрілися з Папою у Ватикані напередодні його заяви про ШІ

Офіційний папський документ, який має бути опублікований сьогодні, викладе позицію Католицької Церкви щодо технології.

Представники американських технологічних компаній Meta, Google та Amazon обговорили у Римі з ватиканськими посадовцями захист дітей в епоху штучного інтелекту.

Про це пише Politico.

Видання зазначає, що американці розгорнули приховану лобістську кампанію для впливу на позицію Ватикану щодо ШІ. Спочатку відбулася коротка зустріч з Папою Левом, а потім закрита багатогодинна зустріч із головним комунікаційником Ватикану Паоло Руффіні у французькому посольстві при Святому Престолі.

Реклама

Зустріч 29 квітня була останньою у низці перемовин напередодні першої енцикліки Лева. Офіційний папський документ, який має бути опублікований у понеділок, викладе позицію Католицької Церкви щодо штучного інтелекту.

“Кремнієва долина роками намагалася переконати уряди та громадськість у тому, що штучний інтелект можна розвивати відповідально. Тепер галузь доводить це у Ватикані”, – зазначає видання.

Компанії проводили заходи у посольствах, зустрічі в невеликих групах та залучали католицьких посередників, які мають глибокі зв'язки зі світом технологій.

Енциліку має сьогодні особисто представити Папа Римський. Він залучив до підготовки кардиналів, експертів та підприємців. Усі вони чекають на офіційну позицію Ватикану щодо технології, яка зараз формує світову економіку, ринок праці та все глибше проникає у повсякденне життя людей.