Конвой болівійського міністра потрапив у засідку протестувальників

Маурісіо Самора командував операцією з розчищення барикад, встановлених антиурядовими протестувальниками для уповільнення потоку товарів до столиці.

Кортеж міністра з питань громадських робіт Болівії потрапив у засідку протестувальників і ненадовго зник, пише BBC.

Інцидент стався, коли урядовець перевіряв розчищення заблокованих доріг.

За інформацією місцевих ЗМІ, автомобіль Маурісіо Самори перехопили у місті Копата в суботу вдень і відокремився від групи. Пізніше міністра знайшли, і зараз він у безпеці.

Самора командував операцією з розчищення барикад, встановлених антиурядовими протестувальниками для уповільнення потоку товарів до адміністративної столиці Ла-Пас та сусіднього Ель-Альто.

Спроба створити так звані “гуманітарні коридори” спровокувала новий спалах насильства з боку демонстрантів. Вони закидали деякі колони камінням та динамітом.

Марші, протести та блокпости, організовані профспілками та прихильниками лівого колишнього президента Ево Моралеса, посилилися цього тижня. Відбулися зіткнення із силами безпеки в Ла-Пасі.

Демонстранти сподіваються тиснути на правоцентристського президента Болівії Родріго Паса, аби той пішов у відставку лише через шість місяців після вступу на посаду. Вони невдоволені заходами жорсткої економії його уряду, ще одним суперечливим питанням є його союз зі США.

Детальніше про інцидент з міністром

Вчора вранці поліція та військові Болівії вирушили з великих міст для розчищення заблокованих автошляхів. Силовики використали бульдозери, щоб прибрати з доріг каміння і бетонні стовпи та відновити постачання продовольства й медикаментів до столиці.

У кількох місцях спалахнули сутички з протестувальниками і блокпости відновили.

Колонна Самори проїжджала через Копату, на південь від Ла-Паса, коли мешканці почали закидати її камінням та динамітом, повідомляють місцеві ЗМІ.

За даними Agencia Noticias Fides (ANF), його автомобіль відокремився від інших під час відступу, але зміг поїхати ґрунтовою дорогою. Однак тут він потрапив у другу засідку, перш ніж зрештою зміг возз'єднатися з колоною.

Протестувальники також пограбували та спалили митний пост в Ачіча-Арріба, на шосе до Ель-Альто, після того, як поліція застосувала сльозогінний газ, щоб спробувати розігнати там протестувальників.