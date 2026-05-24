Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про посилення української ППО

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила масовану атаку РФ по Україні та заявила про надання допомоги для посилення української протиповітряної оборони.
Про це вона написала у соцмережі X.
"Масштабна атака Росії на Україну минулої ночі свідчить про жорстокість Кремля та його зневагу як до людського життя, так і до мирних переговорів", – написала президентка Єврокомісії.
Вона наголосила, що удари по цивільному населенню є проявом слабкості та відчаю.
"Терор проти мирних жителів – це не сила, а відчай", – написала фон дер Ляєн.
Очільниця Єврокомісії підтвердила подальшу підтримку України з боку Євросоюзу та анонсувала допомогу для зміцнення систем української протиповітряної оборони.
"Ми рішуче підтримуємо Україну, допомога вже в дорозі, щоб посилити її системи протиповітряної оборони", – додала вона.
- Євросоюз готує посилення міжнародного тиску на Москву у відповідь на ескалацію. Наступного тижня міністри закордонних справ країн ЄС обговорять додаткові заходи тиску на Росію