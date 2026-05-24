Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про посилення української ППО

Удари РФ по цивільному населенню є проявом слабкості та відчаю.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила масовану атаку РФ по Україні та заявила про надання допомоги для посилення української протиповітряної оборони.

Про це вона написала у соцмережі X.

"Масштабна атака Росії на Україну минулої ночі свідчить про жорстокість Кремля та його зневагу як до людського життя, так і до мирних переговорів", – написала президентка Єврокомісії.

Вона наголосила, що удари по цивільному населенню є проявом слабкості та відчаю.

"Терор проти мирних жителів – це не сила, а відчай", – написала фон дер Ляєн.

Очільниця Єврокомісії підтвердила подальшу підтримку України з боку Євросоюзу та анонсувала допомогу для зміцнення систем української протиповітряної оборони.

"Ми рішуче підтримуємо Україну, допомога вже в дорозі, щоб посилити її системи протиповітряної оборони", – додала вона.