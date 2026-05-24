На Філіппінах 20 людей опинилися під завалами внаслідок обвалу будівлі

Це переважно робітники з будівельного майданчика.

Щонайменше 20 людей опинилися в пастці після обвалу будівлі, яка обвалилася поблизу столиці Філіппін Маніли. Про це повідомляє DW.

Дев'ятиповерхова будівля в місті Анхелес зруйнувалася близько 3:00 ранку за місцевим часом (19:00 за Гринвічем у суботу) після сильної грози.

Повідомлень про загиблих поки що немає.

Близько 26 людей врятували, зокрема двох, які проживали в сусідньому готелі, що зазнав пошкоджень. Ці люди перебувають у стабільному стані.

Вважається, що багато з тих, хто досі вважається зниклими безвісти, є робітниками на будівельному майданчику.

Влада повідомила, що рятувальні команди “чують голоси” в завалах.

Наразі незрозуміло, що стало причиною обвалу.