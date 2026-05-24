Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаСвіт

На Філіппінах 20 людей опинилися під завалами внаслідок обвалу будівлі

Це переважно робітники з будівельного майданчика.

На Філіппінах 20 людей опинилися під завалами внаслідок обвалу будівлі
Причина обвалу наразі невідома
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 20 людей опинилися в пастці після обвалу будівлі, яка обвалилася поблизу столиці Філіппін Маніли. Про це повідомляє DW.

Дев'ятиповерхова будівля в місті Анхелес зруйнувалася близько 3:00 ранку за місцевим часом (19:00 за Гринвічем у суботу) після сильної грози.

Повідомлень про загиблих поки що немає.

Реклама

Близько 26 людей врятували, зокрема двох, які проживали в сусідньому готелі, що зазнав пошкоджень. Ці люди перебувають у стабільному стані.

Вважається, що багато з тих, хто досі вважається зниклими безвісти, є робітниками на будівельному майданчику.

Влада повідомила, що рятувальні команди “чують голоси” в завалах.

Наразі незрозуміло, що стало причиною обвалу.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies