В Австралії після нападу акули загинув чоловік

Сьогодні у північно-східному австралійському штаті Квінсленді після нападу акули загинув 39-річний чоловік.
Про це повідомляє DW.
Його витягли з води на мілині Кеннеді, мілководному рифі приблизно за 45 кілометрів від берега та за 160 кілометрів на південь від популярного туристичного міста Кернс.
Потерпілого зустріла машина швидкої допомоги, але він невдовзі помер, повідомив речник поліцейської служби Квінсленду.
Це вже другий напад акули в Австралії цього місяця. 16 травня акула вкусила 38-річного чоловіка біля острова поблизу Перта на заході.
За інформацією природоохоронних груп, в Австралії щороку відбувається близько 20 нападів акул, але більшість із них не є смертельними. Смерть від утоплення на пляжах країни трапляється набагато частіше.
Після чотирьох нападів акул протягом двох днів у січні вздовж східного узбережжя, зокрема у Сіднеї, закрили десятки пляжів. У ці дні через сильні дощі вода стала каламутною, що приваблює акул і зменшує їхню видимість.
- В Австралії останнім часом спостерігають зростання кількості атак акул. На думку вчених, це може бути спричинено зміною міграційних моделей тварин на тлі потепління океану та дедалі більшої кількості людей у воді.