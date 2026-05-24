В Австралії після нападу акули загинув чоловік

Це вже другий напад акули у країні цього місяця.

Сьогодні у північно-східному австралійському штаті Квінсленді після нападу акули загинув 39-річний чоловік.

Про це повідомляє DW.

Його витягли з води на мілині Кеннеді, мілководному рифі приблизно за 45 кілометрів від берега та за 160 кілометрів на південь від популярного туристичного міста Кернс.

Потерпілого зустріла машина швидкої допомоги, але він невдовзі помер, повідомив речник поліцейської служби Квінсленду.

Це вже другий напад акули в Австралії цього місяця. 16 травня акула вкусила 38-річного чоловіка біля острова поблизу Перта на заході.

За інформацією природоохоронних груп, в Австралії щороку відбувається близько 20 нападів акул, але більшість із них не є смертельними. Смерть від утоплення на пляжах країни трапляється набагато частіше.

Після чотирьох нападів акул протягом двох днів у січні вздовж східного узбережжя, зокрема у Сіднеї, закрили десятки пляжів. У ці дні через сильні дощі вода стала каламутною, що приваблює акул і зменшує їхню видимість.