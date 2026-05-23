Польща заблокувала шенгенську візу російському пропагандисту Лєбєдєву

Російський блогер і пропагандист Артемій Лєбєдєв заявив, що не зміг отримати шенгенську візу через позицію Польщі.

Про це пише Центр стратегічних комунікацій.

За словами пропагандиста, документи на отримання візи він подавав через посольство Греції, однак отримав відмову після заперечення польської сторони.

"Оскільки Польща є частиною Шенгенської зони, то всім іншим країнам Шенгену заборонено видавати мені шенгенську візу на прохання поляків", – написав Лєбєдєв.

У березні 2023 року Служба безпеки України оголосила йому підозру. За даними СБУ, у червні 2022 року Лєбєдєв незаконно відвідав тимчасово окуповану територію Запорізької АСЕ, де знімав пропагандистський сюжет для росЗМІ.