Світ

Над західною частиною Ірану закрили повітряний простір

Обмеження стосуються усіх пасажирських рейсів. 

прапор Ірану
Фото: EPA/UPG

Організація цивільної авіації Ірану оголосила про тимчасові обмеження над західною частиною повітряного простору країни.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що про такий крок оголосили на тлі загострення напруженості, після того, як стало відомо, що США розглядають можливість відновлення військових дій проти Ірану в той час, як тривають дипломатичні зусилля.

Згідно з останнім сповіщенням NOTAM, суворі обмеження стосуються усіх пасажирських рейсів над західним Іраном.

Наразі в Ірані дозволена експлуатація лише восьми аеропортів, включаючи аеропорти "Мехрабад" й "Імам Хомейні" в Тегерані, а також аеропорти "Ісфахан" і "Язд" у центральному Ірані.

У цих діючих аеропортах польоти обмежені світловим часом (від сходу до заходу сонця), й авіакомпанії повинні отримувати новий дозвіл від Організації цивільної авіації для кожного окремого рейсу.

