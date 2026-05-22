Очільниця Нацрозвідки США йде у відставку

Голова Національної розвідки США Тулсі Габбард йде у відставку. Її останній день на посаді буде 30 червня.

Про це повідомляє Fox News.

Габбард заявила, що в її чоловіка рідкісна форма раку кісток.

«Він зіткнеться з серйозними викликами в найближчі тижні та місяці. На цей час я мушу відмовитися від державної служби, щоб бути поруч з ним і повністю підтримувати його в цій битві», – сказала вона.

Трамп повідомив, що виконувати обов'язки директора Нацрозвідки США буде головний заступник Аарон Лукас.

Як повідомляє видання, Габбард, перебуваючи на посаді, розсекретила понад півмільйона сторінок урядових документів, зокрема тих, що стосуються розслідування протистояння Трампа та Росії, вбивств Джона Кеннеді та Роберта Кеннеді тощо. А також документи, пов'язані з походженням розслідування "Перехресного вогню" між Трампом і Росією, стверджуючи, що вони показали, що посадовці адміністрації Обами політизували розвідувальні дані, пов'язані з втручанням Росії у вибори 2016 року, та використовували їх для підриву першої президентської перемоги Трампа.