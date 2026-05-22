Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ГоловнаСвіт

Очільниця Нацрозвідки США йде у відставку

Тулсі Габбард очолюватиме свою посаду до 30 червня.

Очільниця Нацрозвідки США йде у відставку
Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард
Фото: EPA/UPG

Голова Національної розвідки США Тулсі Габбард йде у відставку. Її останній день на посаді буде 30 червня.

Про це повідомляє Fox News.

Габбард заявила, що в її чоловіка рідкісна форма раку кісток. 

 «Він зіткнеться з серйозними викликами в найближчі тижні та місяці. На цей час я мушу відмовитися від державної служби, щоб бути поруч з ним і повністю підтримувати його в цій битві», – сказала вона. 

Трамп повідомив, що виконувати обов'язки директора Нацрозвідки США буде головний заступник Аарон Лукас.

Як повідомляє видання, Габбард, перебуваючи на посаді, розсекретила понад півмільйона сторінок урядових документів, зокрема тих, що стосуються розслідування протистояння Трампа та Росії, вбивств Джона Кеннеді та Роберта Кеннеді тощо. А також документи, пов'язані з походженням розслідування "Перехресного вогню" між Трампом і Росією, стверджуючи, що вони показали, що посадовці адміністрації Обами політизували розвідувальні дані, пов'язані з втручанням Росії у вибори 2016 року, та використовували їх для підриву першої президентської перемоги Трампа.

  • Рубіо заявив, що США більше не беруть участі у мирних переговорах між Україною та РФ. США готові повернутися до переговорного процесу появи умов для результативних перемовин.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies