22 травня Державні збори Словенії затвердили націоналістичного політика Янеза Яншу на посаді прем'єр-міністра.

Це його четвертий термін на цій посаді, пише Politico.

Раніше цього тижня Янша оголосив, що його Словенська демократична партія (SDS) сформувала коаліцію з кількома правими партіями в парламенті. Під час голосування у п'ятницю Яншу підтримав 51 із 87 депутатів Державних зборів.

Новий глава словенського уряду є давнім прихильником президента США Дональда Трампа.

У березні Янша з незначним відривом програв вибори в Словенії ліберальному кандидату Роберту Голобу. Проте Голоб не зміг сформувати уряд і перейшов до керівництва словенською опозицією.