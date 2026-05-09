Румен Радев офіційно став новим прем'єр-міністром Болгарії

У програмній промові заявив, що не дозволить втягнути країну у війну.

Румен Радев
Фото: EPA/UPG

Колишній президент Болгарії Румен Радев у п'ятницю був затверджений парламентом на посаді голови уряду.

Як пише Bloomberg, у 240-місному законодавчому органі за новий склад кабінету міністрів на чолі з лідером партії "Прогресивна Болгарія" проголосували 122 депутати, проти були 70.

З трибуни Радев пообіцяв зміцнювати національний суверенітет та інтереси Болгарії у Євросоюзі. Він також наголосив, що не дасть втягнути країну у будь-які військові конфлікти.

Під час двох президентських каденцій Радев, який є колишнім командиром військово-повітряних сил, критикував антиросійські санкції в ЄС, прирівнював допомогу Україні до підтримки війни і закликав до "раціонального" підходу у відносинах з Росією, який передбачає підписання безпекової угоди. 

Водночас болгарська економіка є однією з найбільш залежних від європейських фондів, а постачання зброї Україні стало вкрай прибутковою справою для болгарських підприємств. Тож очікується, що новий прем'єр навряд зможе радикально розвернути країну в бік Москви. 

