Ізраїль та Ліван відновлять переговорний процес

Ізраїль та Ліван відновлять переговори за сприяння США 14 та 15 травня.

Про це пише The Jerusalem Post, посилаючись на прес-реліз Державного департаменту США.

Очікується, що на переговорах будуть розглянуті питання делімітації кордонів, шляхів для гуманітарної допомоги та реконструкції, а також «повного відновлення суверенітету Лівану на всій його території», – йдеться у повідомленні.

У заяві також йдеться, що «всеохопний мир залежить від повного відновлення державної влади Лівану та повного роззброєння « Хезболли ».

Раніше прем'єр-міністр Лівану Наваф Салам заявив, що уряд Лівану прагне забезпечити, щоб зброя перебувала виключно в руках держави. На його думку, переговори між Ізраїлем та Ліваном можуть покласти край конфлікту між двома країнами.

Як зазначив Салам, Ліван запропонує припинення ізраїльських ударів по регіону, звільнення полонених та поетапне виведення військ з південного Лівану.

Держсекретар США Рубіо пояснив, що США прагнуть надати ліванському уряду можливість протистояти загрозі з боку "Хезболли", і закликав інші країни допомогти оснастити уряд і припинити фінансування "Хезболли".