Рубіо: США готові повернутися до посередництва на переговорах між РФ і Україною, якщо зміняться обставини

"Ми не хочемо марнувати час та зусилля на процеси, які не дають результату", – сказав Рубіо.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мирний процес щодо врегулювання війни Росії проти України наразі не демонструє "плідних результатів", однак Сполучені Штати готові до посередницької ролі, коли буде "відчутний прогрес".

Про це він сказав під час візиту до Риму, повідомляє The Guardian.

За словами Рубіо, США намагалися виступати посередником між Україною та Росією, однак ці зусилля поки що не призвели до відчутного прогресу.

"Ми як і раніше готові виконувати цю роль, якщо це може бути конструктивним. Ми не хочемо марнувати час та зусилля на процеси, які не дають результату", – зазначив держсекретар США.

Водночас він наголосив, що Вашингтон готовий повернутися до посередництва, якщо з’явиться реальна можливість наблизити сторони до мирної угоди.

"Ми готові виконувати будь-яку роль для досягнення дипломатичного врегулювання. На жаль, ці зусилля наразі застопорилися, але ми завжди відкриті, якщо обставини зміняться", — додав він.

Рустем Умєров прибув до Сполучених Штатів учора. Метою поїздки є переговори із американськими представниками, аби продовжувати дипломатичні кроки. Тристоронні перемовини України, США і Росії не проводилися з лютого. А вчора Росія заявила, що виходить із переговорного процесу і не повернеться, допоки Україна не виведе армію з Донецької й Луганської областей.