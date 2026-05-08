ЗМІ: Іран захопив танкер, який, імовірно, перевозив його ж власну нафту

Іран заявив, що захопив танкер в Оманській затоці, який, схоже, є підсанкційним судном, що перевозило його власну нафту, пише Bloomberg.

Державне телебачення повідомило, що під час спецоперації морський спецназ Ірану затримав танкер-порушник “Ocean Koi”. Зазначається, що судно “намагалося зірвати експорт нафти та порушити інтереси іранської нації”.

Державне інформаційне агентство IRNA інформує, що танкер перевозив іранську нафту, проте намагався використати нестабільну ситуацію в регіоні у власних цілях.

Державні іранські ЗМІ опублікували відео, на якому, ймовірно, щонайменше два невеликі човни наближаються до танкера в темряві. На ньому видно озброєних чоловіків, які сідають на судно та піднімають іранський прапор. Невідомо, коли це відбулося і не надається додаткової інформації про судно.

У лютому США запровадили санкції проти танкера з такою ж назвою за те, що він був частиною “тіньового флоту” Ірану, заявивши, що судно перевозило мільйони барелів іранського палива.

США запровадили морську блокаду Ірану, спрямовану на припинення експорту нафти з Перської затоки. Танкери продовжують завантажуватися на іранських терміналах, але Вашингтон стверджує, що змусив кілька суден, які намагалися відплисти, повернутися назад.